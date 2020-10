De ziua lui, Maradona rupe tacerea despre TRECUTUL sau: "Fara acele vicii as fi jucat mult mai mult!" Ce spune despre Leo Messi si Barcelona

Maradona a implinit vineri varsta de 60 de ani.

Legenda Argentinei a vorbit intr-un interviu pentru cei de la Clarin, despre amintirile din trecut si a facut o analiza a fotbalului din zilele noastre. El a vorbit in special despre situatia lui Lionel Messi, in care comenteaza decizia acestuia prin care a dorit sa plece de la Barcelona in aceasta vara.

"Stiam ca asta se va termina prost si credeam ca Leo va pleca. Mi s-a intamplat si mie. Barcelona nu este un club usor si de multi ani de cand este el acolo nu a fost tratat asa cum merita."

Maradona este de parere ca Barcelona ar fi trebuit sa-l lase pe Messi sa plece de la club.

"A dat totul pentru ei, i-a urcat in top si intr-o zi Leos-a hotarat sa faca o schimbare, iar ei au spus "nu". Cand ti se inchide usa nu e usor, e un contract la mijloc, un club foarte mare, oameni care te iubesc. Nu am facut asta la Napoli!"

Referitor la trecutul sau ca fotbalist, Diego a declarat: "Fotbalul mi-a dat tot ce am, mai mult decat mi-am imaginat. Daca nu as fi avut acele vicii, as fi putut juca mult mai mult. Dar asta e trecutul, sunt in regula si ceea ce regret cel mai mult este ca nu mai am parintii alaturi."