Criza fara precedent la Barcelona! Suma URIASA de care depinde FALIMENTUL clubului! Ce se intampla daca Messi nu-si prelungeste contractul

Barcelona se confrunta cu probleme financiare importante.

Avocatii jucatorilor de pe Camp Nou au inceput vineri discutiile cu oficialii clubului pentru reducerea salariilor. Asta pentru ca Barcelona trebuie sa reduca cu 190 de milioane de euro suma pe care o plateste jucatorilor.

Potrivit jurnalistilor RAC1, in cazul in care nu va reduce factura pentru salarii cu aproximativ 30% in urmatoarea perioada, clubul risca sa intre in faliment de la inceputul anului 2021.

Negocierile cu reprezentantii fotbalistilor se desfasoara contra cronometru, catalanii hotarand ca cele doua parti trebuie sa ajunga la un acord pana pe 5 noiembrie. Din fericire, jucatorii sunt mai intelegatori dupa plecarea lui Bartomeu.

Cel mai important obiectiv al negocierilor este pozitia lui Messi, care castiga cel mai mult pe Camp Nou. Ceea ce incearca sa evite oficialii Barcelonei este refuzul argentianului de a-si prelungi contractul.

In cazul in care Messi decide sa plece la finalul sezonului, clubul ar putea fi pus intr-o situatie dificila, fiind nevoit sa-i plateasca un bonus pe care nu il detine.