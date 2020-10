Guardiola, Xavi si Messi pot fi din nou impreuna la Barcelona! Omul care vrea sa revolutioneze Barcelona face marele anunt

Candidatul la presedintia Barcelonei, Victor Font, vrea sa-l atraga pe Pep Guardiola inapoi de la Manchester City si a promis ca ii va prelungi contractul lui Lionel Messi. Alegerile pentru postul de presedinte vor avea loc in a doua saptamana a lunii ianuarie, iar Font este favorit sa castige.

"Fara dubii, prioritatea numarul unu va fi sa-i prelungim contractul lui Lionel Messi. Trebuie sa-l convingem ca aici va fi un proiect fantastic si castigator."

"Xavi poate sa-si asume diferite pozitii in cadrul clubului. Dupa ce s-a intamplat cu Guariola, noi vrem sa ne asiguram ca asemenea talente vor ramane la club pentru multi ani."

"Cred ca Bartomeu este cel mai slab presedinte din istoria acestui club, dar este cazul sa trecem la pagina urmatoare. Vrem sa dam sperante fanilor Barcelonei", a declarat Victor Font pentru Sky Sport.

Victor Font este unul dintre cei care sustin La Masia, Academia Barcelonei, fiind impresionat de prestatia tinerilor Pedri si Ansu Fati. Candidatul la presedintia clubului este de parere ca Bartomeu a condus o politica falimentara.

"Demisia lui Bartomeu a venit dupa o acumulare a foarte multor greseli, cu probleme institutionale foarte grave, care au lasat clubul aproape in faliment moral."

"Meciul cu Juventus a fost placut pentru mine, in special cu jucatori ca Pedri si Ansu Fati. Echipa s-a transformat dupa demisia lui Bartomeu."

