Anuntul momentului in fotbal mondial! Destinatie surpriza pentru Lionel Messi. Detalii de ultima ora despre clubul la care ar putea ajunge

Lionel Messi, starul Barcelonei, poate ajunge in MLS, la Inter Miami.

Potrivit publicatiei britanice The Sun, Messi este dornic sa-si incheie cariera in MLS si ar putea sa se transfere in doi ani la Inter Miami, ca parte a noului sau acord cu Barcelona. Starul argentinian urmeaza sa semneze un contract cu formatia blaugrana valabil pe doi ani, iar mai apoi in al treilea sezon sa plece direct in Statele Unite.

Atacantul va ajunge la varsta 35 de ani atunci cand va ajunge la Inter Miami, dupa stagiune petrecuta in Statele Unite, argentinianul se va intoarce la Barcelona pe postul de ambasador. De curand, clubul condus de David Beckham a fost amendat pentru modul in care a fost transferat Blaise Matuidi de la Juventus, dar asta nu ii impiedica sa aiba planuri marete.

Coproprietarul clubului din statul Florida, Jorge Mas, a declarat miercuri seara ca el si cu Beckham au pregatit deja demersurile pentru a-l aduce pe Messi la Inter Miami.

"Eu si David am muncit din greu, avem aspiratii de a aduce cei mai buni jucatori aici si Leo Messi este un jucator exceptional, probabil cel mai bun jucator din toate timpurile. Sunt optimist, Messi va juca in tricoul lui Inter Miami, deoarece cred ca vrea sa-si faca un renume peste tot in lume si va atinge ambitiile proprietarilor de la Inter Miami de a construi o echipa de talie mondiala", a declarat Jorge Mas, potrivit The Sun.

Messi chiar a marturisit in trecut ca si-ar dori sa joace in Statele Unite: "Am spus intotdeauna ca am impresia ca as vrea sa ma bucur de experienta de a trai in Statele Unite, de a trai in acea liga si acea viata."