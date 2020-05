Anunt OFICIAL! Barca si Real se intorc pe teren! Cand se reia La Liga

La Liga a primit raspunsul oficial si vom avea din nou actiune din fotbalul spaniol.

Guvernul spaniol a permis revenirea fotbalului din La Liga dupa multe discutii avute cu oficialii cluburilor. "Spania a facut ce trebuie si acum se deschid noi orizonturi pentru toata lumea. A venit momentul sa ne recuperam multe din activitatile zilnice.",a fost anuntul Guvernului.

Asadar, data oficial pe care se reia fotbalul din Spania este 8 iunie. Barcelona si Real madrid se intorc la treaba si promit spectacol, chiar daca tribunele vor fi goale si atmosfera neobisnuita.

"A sosit momentul sa anuntam un nou sezon turistic pentru aceasta vara. unitatile turistice se pot pregati de azi. Astazi am obtinut o victorie deoarece am respectat regulile si am mers pe o cale buna.", a mai anunta Guvernul spaniol.