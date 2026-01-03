Rayo Vallecano, cu fundașul dreapta român Andrei Raţiu integralist, a terminat la egalitate vineri seara, 1-1 pe teren propriu cu Getafe, în etapa a 18-a din La Liga.

Getafe a egalat în minutul 90



Gazdele au deschis scorul pe ”Estadio de Vallecas” în minutul 45+1, prin Jorge de Frutos, din pasa lui Unai Lopez.

Getafe a egalat în minutul 90, prin Mauro Arrambari, care a înscris cu o lovitură de cap, după lovitura liberă executată de Luis Milla.

Rațiu a primit nota 6.5 de la Sofascore, sub media 6.65 a echipei, iar publicația Eldesmarque l-a notat cu 6:

”Activ pe banda dreaptă, a respins mingi periculoase, precum pasa lui Diego Rico în careu.

Participarea sa la presing a contribuit la faptul că Getafe nu a avut ocazii clare de la începutul meciului”, au scris ibericii.

Clasamentul din La Liga



Rayo Vallecano este pe locul 12 în La Liga, cu 19 de puncte, în timp ce Getafe are 21 de puncte şi ocupă poziţia a 10-a.

