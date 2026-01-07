Andrei Rațiu (27 de ani) a fost integralist, marți, în partida Granada - Rayo Vallecano 1-3, contând pentru șaisprezecimile Cupei Regelui. Internaționalul român a contribuit decisiv la golul care a închis tabela.

Andrei Rațiu, decisiv în Granada - Rayo Vallecano 1-3

Gazdele au deschis scorul prin Saenz (9'), însă oaspeții au întors soarta calificării prin Garcia (49'), Diaz (74') și autogolul lui Juanjo (90 + 2').

La ultimul gol din meci, Andrei Rațiu a avut o contribuție esențială. „Sonic” a recuperat o minge, a driblat portarul advers, iar Juanjo și-a introdus balonul în propria plasă, încercând să intervină înainte ca românul să puncteze cu poarta goală.

AS: „Românul a făcut totul bine până la pasele decisive”

Spaniolii de la AS au remarcat despre Rațiu că a condus cele mai promițătoare atacuri de la Rayo Vallecano din confruntare, însă a luat mereu cele mai „proaste” hotărâri la momentul pasei decisive.

„Rațiu a condus cele mai promițătoare atacuri. Românul a făcut totul bine până la pasele decisive; atunci a luat cele mai proaste decizii posibile”, a notat despre fundașul dreapta al României publicația AS.

Nota lui Andrei Rațiu

Pentru evoluția sa, Andrei Rațiu a primit din partea portalului SofaScore nota 7.2, printre cele mai bune de pe teren. Rațiu a încasat și un cartonaș galben în minutul 31.