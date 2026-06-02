Sepsi OSK a reușit să revină în primul eșalon după un singur an în Liga 2. Echipa cu cel mai mare buget din eșalonul secund și-a asigurat matematic locul doi în ultima rundă, în timp ce Corvinul Hunedoara a promovat de pe primul loc.

Laszlo Dioszegi: ”Vrem să scăpăm de retrogradare”

Finanțatorul echipei pune la cale mai multe mutări în această perioadă. În primul rând, ar vrea să readucă lângă echipă sponsorii care au investit înainte de retrogradarea echipei în Liga 2, iar apoi, după conturarea unui buget, vor exista mișcări și pe piața transferurilor.

În primul an de Superligă, Sepsi urmărește o clasare în zona locurilor 10-12, pentru salvarea directă de la retrogradare, fără emoțiile unui baraj.

„În primul an, sută la sută să scăpăm de la retrogradare, să nu jucăm nici măcar barajul. Unde se situează acum Csikszereda. Deci am fi mulțumiți dacă am reuși să terminăm pe locul 10-11”, a spus Dioszegi, pentru Sport.ro.

Ovidiu Burcă o va antrena pe Sepsi și în Superligă

Performanța îi va aduce lui Burcă o prelungire a actualului contract pentru încă un sezon, anunță Attila Hadnagy, directorul sportiv al echipei, iar dacă echipa va evita retrogradarea directă în primul sezon de Superligă, atunci înțelegerea poate fi din nou prelungită.

„Ovidiu Burcă a avut un contract, dacă echipa promovează, se prelungește automat cu încă un an”, a spus Hadnagy, în exclusivitate pentru Sport.ro.

Sepsi OSK a retrogradat în Liga 2 în sezonul 2024/25, după ce în sezonul regular a terminat pe locul #7 cu 41 de puncte, la șase puncte distanță de locurile de play-off. În play-out echipa a avut o evoluție foarte slabă, terminând cu doar 26 de puncte, după o singură victorie, două remize și șase înfrângeri.