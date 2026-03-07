După ce gruparea milaneză a ratat titlul în sezonul 2024-2025 și a înregistrat un start lent în actuala campanie, lucrurile s-au schimbat radical. Cristi Chivu reușind să echilibreze jocul, transformând echipa într-o forță la nivel continental. Astfel, meciurile trupei românului s-au transformat într-o garanție pentru pasionații de pariuri, care mizează constant pe succesele echipei în Serie A și pe cel puțin două goluri marcate.

Atac productiv și siguranță defensivă

Jucătorii pregătiți de Chivu au înscris 64 de goluri până în acest punct al stagiunii. În cele mai puternice cinci campionate ale Europei, doar Bayern Munchen (cu 88 de reușite) și Barcelona (cu 71) au un atac mai eficient.

În același timp, sistemul defensiv s-a dovedit greu de depășit, cu doar 21 de goluri încasate. Această cifră o plasează pe Inter pe locul al cincilea în clasamentul european, la egalitate cu gruparea franceză Lens. Pe plan intern, Milan și Como stau puțin mai bine (cu 20 de goluri primite), în timp ce Roma și Paris Saint-Germain conduc ierarhia continentului cu 19 goluri încasate.

Inter Milano întâlnește AC Milan, duminică, de la ora 21:45, în deplasare, în etapa cu numărul 28 din Serie A.