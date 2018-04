AICI LIVE! SUPER PARADA de titlu a Barcelonei! SUTE de mii de oameni pe strazi pentru Messi, Suarez si Iniesta

Barcelona sarbatoreste alaturi de suporteri castigarea campionatului in Spania!

Sute de mii de oameni vor fi in aceasta seara pe strazile Barcelonei pentru a-i saluta pe campioni. Messi, Suarez, Iniesta si celelalte vedete din echipa lui Valverde vor strabate orasul intr-un autobuz descoperit. Le vor prezenta fanilor cele doua trofee castigate in acest sezon, Cupa si campionatul.

Dupa 4-2 pe terenul lui Deportivo, Barca a devenit a 25-a oara campioana in La Liga, cu 4 etape inainte de finalul campaniei. Barca e neinvinsa in 34 de meciuri. Are 26 de victorii si 8 egaluri, iar in weekend vrea o noua lovitura pentru rivala Real Madrid. El clasico se joaca duminica de la 21:45.