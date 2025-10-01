Jurgen Klopp a luat o decizie surprinzătoare

Jurgen Klopp a luat o decizie surprinzătoare Fotbal extern
Jurgen Klopp (58 de ani) a plecat de la Liverpool în urmă cu mai bine de un an.

Jurgen Klopp
Antrenorul german a plecat de la Liverpool după nouă ani. A spus că are nevoie de o pauză, după o lungă perioadă petrecută în antrenorat, iar acum se pare că planurile sale s-au schimbat.

Jurgen Klopp a terminat-o cu antrenoratul

Potrivit The Athletic, Jurgen Klopp ar fi confirmat că nu are intenția de a se întoarce în antrenorat și este convins că acest capitol din viața sa s-a încheiat, chiar dacă germanul are 58 de ani și, potrivit informațiilor apărute în presă în ultimul an, a fost dorit de mai multe echipe.

Germanul nu stă departe de fotbal. Este consilierul echipelor deținute de gigantul austriac RedBull, unde se regăsesc RB Leipzig, Paris FC, Leeds United sau New York RedBulls.

„Nu mai vreau să lucrez ca antrenor. Cred că nu voi mai fi antrenor. Dar nu știi niciodată. Am 58 de ani. Dacă aș începe din nou la 65, oamenii ar spune: 'Dar ai declarat că nu vei mai face asta niciodată!'. Așa cred acum. 100%. Nu-mi lipsește nimic”, spunea recent Klopp.

”Mandatul” lui Klopp la Liverpool a durat nouă ani, timp în care acesta a strâns 489 de meciuri, reușind să câștige toate trofeele puse în joc cu gruparea de pe Anfield.

Jurgen Klopp este unul dintre cei mai titrați antrenori ai generației sale. A pregătit echipe precum Mainz, Borussia Dortmund și Liverpool, având un palmares impresionant. În carieră, a câștigat 13 trofee, printre care UEFA Champions League (2019, cu Liverpool), titlul Premier League (2020, cu Liverpool) și două titluri de campion în Bundesliga (2011, 2012, cu Dortmund).

Statul se dă singur în judecată în scandalul Poșta Română vs. Registrul Comerțului. „Nu vom tolera aceste practici"
