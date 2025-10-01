Jurgen Klopp a luat o decizie surprinzătoare

Antrenorul german a plecat de la Liverpool după nouă ani. A spus că are nevoie de o pauză, după o lungă perioadă petrecută în antrenorat, iar acum se pare că planurile sale s-au schimbat.



Jurgen Klopp a terminat-o cu antrenoratul



Potrivit The Athletic, Jurgen Klopp ar fi confirmat că nu are intenția de a se întoarce în antrenorat și este convins că acest capitol din viața sa s-a încheiat, chiar dacă germanul are 58 de ani și, potrivit informațiilor apărute în presă în ultimul an, a fost dorit de mai multe echipe.



Germanul nu stă departe de fotbal. Este consilierul echipelor deținute de gigantul austriac RedBull, unde se regăsesc RB Leipzig, Paris FC, Leeds United sau New York RedBulls.

