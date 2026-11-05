Mihai Stoica, neliniștit! Ce spune despre accidentarea lui Juri Cisotti

Mihai Stoica, neliniștit! Ce spune despre accidentarea lui Juri Cisotti Superliga
SPORT.RO
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După un start foarte bun sub comanda lui Laurențiu Reghecampf, FCSB pare că ”a călcat frâna”, iar roș-albaștrii au suferit două înfrângeri la rând.

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FCSBMihai StoicaMM StoicaJuri CisottiLaurentiu Reghecampf
Din articol

FCSB a pierdut mai întâi în Cupa României, în fața celor de la Gloria Bistrița, scor 0-1, iar mai apoi a suferit un eșec și în campionat, cu Universitatea Cluj, scor 0-1.

Mihai Stoica: ”Cisotti va putea juca până la finalul anului!”

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Întrebat dacă are motive să fie optimist după ce a văzut primele meciuri ale lui FCSB sub comanda lui Laurențiu Reghecampf, Mihai Stoica a avut o atitudine rezervată. Președintele Consiliului de Administrație de la FCSB spune că, înainte de a da un verdict, vrea să vadă la treabă toți jucătorii.

De altfel, Mihai Stoica a transmis că Juri Cisotti, care s-a accidentat în meciul cu Universitatea Cluj, va reveni până la pauza de iarnă, chiar dacă italianul nu se va putea trata la Marijana Kovacevic, având în vedere că ruptura musculară suferită la gambă este într-o zonă inaccesibilă.

Am spus eu că sunt optimist? Mai întâi să vedem toată echipa și apoi vedem. Până acum nu am avut toți jucătorii. Cisotti va putea juca până la finalul anului”, a spus Mihai Stoica la Prima Sport.

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