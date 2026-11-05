EXCLUSIV Adi Mutu, PR excelent sportului românesc în Italia: ”Se face coadă pe stradă dacă mergi cu el! E total diferit”

Adi Mutu, PR excelent sportului românesc în Italia: ”Se face coadă pe stradă dacă mergi cu el! E total diferit” Fotbal intern
Vali Andronescu
Data publicarii:
Data actualizarii:

Adrian Mutu (47 de ani) s-a retras din fotbal în 2016, după o carieră de 20 de ani.

TAGS:
Remus AchimPoveștile sport.roAdrian MutuAdi MutuMutu
Din articol

”Briliantul” a evoluat de-a lungul carierei pentru cluburi de renume precum Inter, Chelsea sau Juventus, însă la Fiorentina a reușit să cucerească cel mai mult inimile suporterilor. Adrian Mutu a ajuns la gruparea din Florența în 2006, în urma unui transfer în valoare de opt milioane de euro.

La gruparea din Florența, Mutu a bifat 143 de apariții în toate competițiile, și-a trecut în cont 69 de goluri și a oferit, pe deasupra, și 29 de pase decisive în aproape 12.000 de minute petrecute în echipamentul clubului.

Adi Mutu, PR excelent sportului românesc în Italia: ”Se face coadă pe stradă dacă mergi cu el! E total diferit”

La Poveștile Sport.ro, emisiune moderată de Andru Nenciu care se vede pe Sport.ro, VOYO și YouTube Sport.ro, a fost invitat și regizorul Remus Achim, care a realizat pentru VOYO producții cu Adrian Mutu, Simona Halep sau Narcisa Lecușanu.

Cu Mutu, Remus Achim a spus că a descoperit alături de el o altă față a orașului Florența și a văzut cu alți ochi echipa Fiorentinei. Cât despre fostul mare internațional român, regizorul a ținut să puncteze faptul că oriunde ar fi fost în Florența toți oamenii îl recunoșteau și se opreau la ei.

”Sunt multe faze haioase, dar cred că personajul cel mai, nu neapărat cel mai haios, dar cred că se califică la cel mai haios personaj. E Adrian Mutu! Cu Adi stabileam că filmăm mâine la ora 2, iar mâine la ora 2... Nu se mai întâmpla! Amânam! Ba nu avea timp, ba avea o situație, ba nu se putea. Asta cred că e haios. 

Dar, dincolo de lucrurile astea, cu Adi Mutu am descoperit Fiorentina, cumva, altfel decât dacă aș fi fost turist. Echipa și orașul Florența. (n.r. Cât ai stat acolo cu el?) Am stat mult. Toată lumea îl recunoaște acolo. În orice restaurant în care intri, pe stradă, e total diferit! 

Dacă mergi cu Adi Mutu la mall, te opresc două persoane. Dacă mergi în Florența, o să fie coadă în urma ta!”, a spus Remus Achim la Poveștile Sport.ro.

Il Fenomeno - Povestea unui Superstar, în regia Remus Achim, a apărut în urmă cu aproape un an pe VOYO. Documentarul este format din patru episoade în care este cunoscută întreaga poveste a lui Adrian Mutu.

De la primii pași în fotbal, până la cazul Chelsea, renașterea la Fiorentina și agățarea ghetelor în cui la ASA Tg. Mureș. 

Cifrele lui Adrian Mutu

  • Fiorentina: 143 meciuri jucate, 69 goluri înscrise, 29 pase decisive
  • Hellas Verona: 63 meciuri jucate, 17 goluri înscrise, 6 pase decisive
  • Juventus: 46 meciuri jucate, 11 goluri înscrise, 8 pase decisive
  • Chelsea: 38 meciuri jucate, 10 goluri înscrise, 9 pase decisive
  • Ajaccio: 37 meciuri jucate, 11 goluri înscrise, 0 pase decisive
  • Parma: 36 meciuri jucate, 22 goluri înscrise, 12 pase decisive
  • Cesena: 29 meciuri jucate, 8 goluri înscrise, 3 pase decisive
  • Petrolul: 21 meciuri jucate, 8 goluri înscrise, 3 pase decisive
  • Inter: 14 meciuri jucate, 2 goluri înscrise, 1 pasă decisivă
  • Pune City: 10 meciuri jucate, 4 goluri înscrise, 1 pasă decisivă
  • Argeș: 6 meciuri jucate, 3 goluri înscrise, 0 pase decisive
  • ASA Tg. Mureș: 5 meciuri jucate, 0 goluri înscrise, 0 pase decisive
  • Dinamo: 4 meciuri jucate, 4 goluri înscrise, 0 pase decisive (Transfermarkt)
Publicitate

Adi Mutu - imagini de colecție

  • 11 Mutu11
×
Nu-i poti rezista: Adrian Mutu a pozat in ipostaze extrem de sexy! Vezi o super-galerie foto!
Nu-i poti rezista: Adrian Mutu a pozat in ipostaze extrem de sexy! Vezi o super-galerie foto!
Nu-i poti rezista: Adrian Mutu a pozat in ipostaze extrem de sexy! Vezi o super-galerie foto!
Atacantul ”crescut” de Adrian Mutu, negocieri avansate pentru transfer: ”Adi e un idol”
Adrian Mutu / Foto: Sport Pictures
Atacantul ”crescut” de Adrian Mutu, negocieri avansate pentru transfer: ”Adi e un idol”
Adrian Mutu / Foto: Sport Pictures
Adrian Mutu / Foto: Sport Pictures
Ultima ora! Adrian Mutu, prima reactie dupa anuntul UEFA! Ce spune selectionerul nationalei U21
ACUM LIVE: Prezentarea lui Adrian Mutu ca selectioner al nationalei U21 a Romaniei!
ÎNAPOI LA ARTICOL
Articol recomandat de stirileprotv.ro
Un bărbat a cumpărat un Ferrari cu 2,3 milioane de dolari și l-a vândut cu 18,5 milioane. Mașina avea doar 130 de km la bord
Un bărbat a cumpărat un Ferrari cu 2,3 milioane de dolari și l-a vândut cu 18,5 milioane. Mașina avea doar 130 de km la bord
ARTICOLE PE SUBIECT
Sacrificiile unui campion român stabilit în Germania: ”Nu știu cum e nici să mă pupe mama pe obraz de ziua mea”
Sacrificiile unui campion român stabilit în Germania: ”Nu știu cum e nici să mă pupe mama pe obraz de ziua mea”
Thailanda, baby! Povestea lui David Staicu, românul care și-a luat inima în dinți și a plecat fără niciun ban în Asia: ”Am vrut să învăț muay thai de la cei mai buni”
Thailanda, baby! Povestea lui David Staicu, românul care și-a luat inima în dinți și a plecat fără niciun ban în Asia: ”Am vrut să învăț muay thai de la cei mai buni”
ULTIMELE STIRI
Franța - România, ACUM EXCLUSIV pe VOYO, în preliminariile EHF EURO 2028!
Franța - România, ACUM EXCLUSIV pe VOYO, în preliminariile EHF EURO 2028!
Marius Corbu, titular ACUM în AC Milan - Ferencvaros 0-2! Meciurile zilei din Europa League
Marius Corbu, titular ACUM în AC Milan - Ferencvaros 0-2! Meciurile zilei din Europa League
Al-Hamlawi, începe licitația! Fosta câștigătoare a Ligii Campionilor vine după starul Craiovei
Al-Hamlawi, începe licitația! Fosta câștigătoare a Ligii Campionilor vine după starul Craiovei
Mihai Stoica, enervat de Marius Baciu: ”Iarăși el? Prea mulți specialiști! Chiar nu mai avem nici un pic de...”
Mihai Stoica, enervat de Marius Baciu: ”Iarăși el? Prea mulți specialiști! Chiar nu mai avem nici un pic de...”
Rapid a făcut anunțul: „Doi jucători!”. Când se fac transferurile
Rapid a făcut anunțul: „Doi jucători!”. Când se fac transferurile
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE

"Vrei să mergi în România sau să rămâi aici?" Cum a răspuns Bîrligea, la conferința lui Frosinone

"Vrei să mergi în România sau să rămâi aici?" Cum a răspuns Bîrligea, la conferința lui Frosinone

Regretă că l-au transferat pe fotbalistul de la FCSB: ”E singurul care a dezamăgit! A avut multe șanse”

Regretă că l-au transferat pe fotbalistul de la FCSB: ”E singurul care a dezamăgit! A avut multe șanse”

Spaniolii au anunțat ce se întâmplă cu portarul Jesus Owono, la trei zile după tragedia care a marcat lumea fotbalului

Spaniolii au anunțat ce se întâmplă cu portarul Jesus Owono, la trei zile după tragedia care a marcat lumea fotbalului

Jose Mourinho a rămas mască: ”Nu mai există un jucător în lume precum el!”

Jose Mourinho a rămas mască: ”Nu mai există un jucător în lume precum el!”

Spectacol total în UCL! Como a spulberat-o pe Lens, Real Madrid l-a învins pe Răzvan Marin, iar Liverpool a suferit prima înfrângere

Spectacol total în UCL! Como a spulberat-o pe Lens, Real Madrid l-a învins pe Răzvan Marin, iar Liverpool a suferit prima înfrângere

"Refuzăm!" Reacție imediată a Federației Portugheze, după ce Cristiano Ronaldo și-a anunțat retragerea

"Refuzăm!" Reacție imediată a Federației Portugheze, după ce Cristiano Ronaldo și-a anunțat retragerea


Recomandarile redactiei
Mihai Stoica, enervat de Marius Baciu: ”Iarăși el? Prea mulți specialiști! Chiar nu mai avem nici un pic de...”
Mihai Stoica, enervat de Marius Baciu: ”Iarăși el? Prea mulți specialiști! Chiar nu mai avem nici un pic de...”
Avem echipa de start a Universității Craiova! Surprizele lui Filipe Coelho + ce se întâmplă cu Steven Nsimba
Avem echipa de start a Universității Craiova! Surprizele lui Filipe Coelho + ce se întâmplă cu Steven Nsimba
Rapid a făcut anunțul: „Doi jucători!”. Când se fac transferurile
Rapid a făcut anunțul: „Doi jucători!”. Când se fac transferurile
Florin Prunea, uluit de un fotbalist din Superliga: ”E numărul 1! Puțini fac asta”
Florin Prunea, uluit de un fotbalist din Superliga: ”E numărul 1! Puțini fac asta”
Franța - România, ACUM EXCLUSIV pe VOYO, în preliminariile EHF EURO 2028!
Franța - România, ACUM EXCLUSIV pe VOYO, în preliminariile EHF EURO 2028!
Alte subiecte de interes
Handbalista Narcisa Lecușanu își spune povestea într-un documentar pe VOYO
Handbalista Narcisa Lecușanu își spune povestea într-un documentar pe VOYO
VOYO lansează o mini-serie documentar despre Simona Halep, primul număr 1 mondial din istoria tenisului feminin românesc
VOYO lansează o mini-serie documentar despre Simona Halep, primul număr 1 mondial din istoria tenisului feminin românesc
Darius Răpă a fost invitatul lui Andru Nenciu la Poveștile Sport.ro. Totul despre escalada sportivă
Darius Răpă a fost invitatul lui Andru Nenciu la Poveștile Sport.ro. Totul despre escalada sportivă
Antrenorul care regretă că nu a preluat Dinamo: ”Sunt dinamovist sută la sută!”
Antrenorul care regretă că nu a preluat Dinamo: ”Sunt dinamovist sută la sută!”
"Fierbe" Giuleștiul! Fostul antrenor, standing ovation în tribune. Fanii s-au înghesuit să facă poze cu el
"Fierbe" Giuleștiul! Fostul antrenor, standing ovation în tribune. Fanii s-au înghesuit să facă poze cu el
"Știre falsă!" Burleanu intervine în cazul așa-zisului "selecționer interzis" pentru România
"Știre falsă!" Burleanu intervine în cazul așa-zisului "selecționer interzis" pentru România
CITESTE SI
Un local din Spania a fost desemnat cel mai bun restaurant din lume

stirileprotvUn local din Spania a fost desemnat cel mai bun restaurant din lume

Termoenergetica a publicat harta zonelor din București unde sunt probleme cu apa caldă și căldura. Ce cartiere sunt afectate

stirileprotvTermoenergetica a publicat harta zonelor din București unde sunt probleme cu apa caldă și căldura. Ce cartiere sunt afectate

Cele 39 de filme pe care orice tânăr cineast ar trebui să le vadă. Lista regizorului Martin Scorsese

stirileprotvCele 39 de filme pe care orice tânăr cineast ar trebui să le vadă. Lista regizorului Martin Scorsese

Orașul din România fără nicio librărie în care biblioteca publică s-a închis după ce singura bibliotecară și-a dat demisia

stirileprotvOrașul din România fără nicio librărie în care biblioteca publică s-a închis după ce singura bibliotecară și-a dat demisia

Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!