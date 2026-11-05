”Briliantul” a evoluat de-a lungul carierei pentru cluburi de renume precum Inter, Chelsea sau Juventus, însă la Fiorentina a reușit să cucerească cel mai mult inimile suporterilor. Adrian Mutu a ajuns la gruparea din Florența în 2006, în urma unui transfer în valoare de opt milioane de euro.

La gruparea din Florența, Mutu a bifat 143 de apariții în toate competițiile, și-a trecut în cont 69 de goluri și a oferit, pe deasupra, și 29 de pase decisive în aproape 12.000 de minute petrecute în echipamentul clubului.

Adi Mutu, PR excelent sportului românesc în Italia: ”Se face coadă pe stradă dacă mergi cu el! E total diferit”

La Poveștile Sport.ro, emisiune moderată de Andru Nenciu care se vede pe Sport.ro, VOYO și YouTube Sport.ro, a fost invitat și regizorul Remus Achim, care a realizat pentru VOYO producții cu Adrian Mutu, Simona Halep sau Narcisa Lecușanu.

Cu Mutu, Remus Achim a spus că a descoperit alături de el o altă față a orașului Florența și a văzut cu alți ochi echipa Fiorentinei. Cât despre fostul mare internațional român, regizorul a ținut să puncteze faptul că oriunde ar fi fost în Florența toți oamenii îl recunoșteau și se opreau la ei.

”Sunt multe faze haioase, dar cred că personajul cel mai, nu neapărat cel mai haios, dar cred că se califică la cel mai haios personaj. E Adrian Mutu! Cu Adi stabileam că filmăm mâine la ora 2, iar mâine la ora 2... Nu se mai întâmpla! Amânam! Ba nu avea timp, ba avea o situație, ba nu se putea. Asta cred că e haios.

Dar, dincolo de lucrurile astea, cu Adi Mutu am descoperit Fiorentina, cumva, altfel decât dacă aș fi fost turist. Echipa și orașul Florența. (n.r. Cât ai stat acolo cu el?) Am stat mult. Toată lumea îl recunoaște acolo. În orice restaurant în care intri, pe stradă, e total diferit!

Dacă mergi cu Adi Mutu la mall, te opresc două persoane. Dacă mergi în Florența, o să fie coadă în urma ta!”, a spus Remus Achim la Poveștile Sport.ro.