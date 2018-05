Primul mega transfer al verii reusit de Mourinho: United a batut palma si plateste 90 mil €

Jucatorul este asteptat pe Old Trafford imediat dupa Cupa Mondiala.

Manchester United a ajuns la un acord cu Lazio pentru transferul lui Sergei Milinkovic-Savic, clubul englez urmand sa le plateasca italienilor 90 de milioane de euro, scrie The Sun.

Jurnalistii englezi scriu ca negocierile s-au purtat in ultimele saptamani, iar United a acceptat pana la urma pretul cerut de Lazio.

Mourinho este preocupat sa intareasca linia de mijloc, in conditiile in care Michael Carrick se va retrage, iar Marouane Fellaini nu a semnat prelungirea si ar putea pleca in vara.

Povestea lui Milinkovic Savic

Ascensiunea lui Sergei Milinkovic-Savic in fotbalul italian este demna de un film cu happy-end.

La primul contact cu fotbalul italian, Milinkovic-Savic a dat impresia unui pusti arogant, capabil sa il scoata din sarite pe directorul sportiv al Fiorentinei, Daniele Prade.

A refuzat Fiorentina in 2015



Pe 25 iulie 2015, Savic, pe atunci jucator la Genk, a fost foarte aproape sa semneze cu Fiorentina.

"Nu semnez azi, vreau sa ma intalnesc cu iubita mea, sa ma consult si cu ea", i-a spus sarbul lui Daniele Prade.

Lui Prade nu i-a venit sa creada ca un jucator de 20 de ani pune problema in felul asta.

"Nu ne rugam de nimeni. Sergej ne-a cerut sa punem pe hold vizita medicala, ca sa se intalneasca cu iubita lui."

"Dar nu se poate asa. Daca vine cu astfel de probleme care nu tin de fotbal, o sa spunem <<Gata, de ajuns!>>"

Aceea a fost discutia care a oprit negocierile dintre Savic si Fiorentina.

Directorul sportiv al Fiorentinei l-a banuit pe sarb ca la acel moment ar fi fost in discutii, in paralel, si cu Lazio, si de aici nehotararea.

Cateva zile mai tarziu, Milinkovici-Savici a fost prezentat la Lazio.

Mateja Kezman e impresarul lui

In doi ani la Lazio, Milinkovic-Savic a reusit sa se transforme intr-un super star, unul dintre cei mai bine cotati jucatori din Serie A in momentul asta.

Povestea lui in fotbal a inceput la Vojvodina Novi Sad, iar momentul care i-a marcat cariera a fost intalnirea cu Mateja Kezman, fostul jucator al lui Chelsea, cu multe selectii in nationala Serbiei, devenit intre timp impresar.

Lui Kezman i-a fost de ajuns sa il vada 10 minute pe Milinkovic-Savic la un meci al Vojvodinei, si l-a semnat imediat.

Cu ajutorul lui Kezman, Savic a prins transferul la Genk, in 2014, care s-a dovedit a fi o rampa de lansare in fotbalul mare.

Milinkovic-Savic a fost campion mondial cu nationala U19 a Serbiei, in 2013, dar si cu nationala U20, in 2015.

A facut pasul la nationala mare in toamna, cand a jucat in doua amicale pentru Serbia, cu China si Coreea de Sud.

Serbia si-a castigat grupa preliminara si va fi prezenta la Campionatul Mondial din Rusia