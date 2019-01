Jucatorii lui West Ham nu s-au putut abtine! Cum au reactionat cand au vazut-o pe Mia Khalifa pe tunelul spre vestiare! FOTO

Fosta starleta XXX a fost atractia zilei la derby-ul West Ham - Arsenal.

Mia Khalifa a mers la Londra sa-si sustina echipa favorita din Premier League. Fosta vedeta XXX le-a adus "ciocanarilor", care s-au impus cu 1-0 si au oprit-o pe Arsenal din cursa pentru locul 4.

Khalifa a avut acces chiar pe tunelul ce duce spre vestiare si a filmat pentru fanii ei de pe Instagram. Lucas Perez si un coleg au fost surprinsi pe telefonul Miei in timp ce chicoteau precum niste pusti in momentul in care au vazut-o pe faimoasa actrita in fata lor.

Khalifa are alt jucator favorit de la West Ham. "Felipe Anderson e favoritul meu. Are opt goluri, e in top in Premier League. Si as vrea sa stiu ce fel de balsam de par foloseste", a spus Mia Khalifa intr-un interviu.

Imagini cu Mia Khalifa in galeria de mai jos