Primul transfer și o lovitură de imagine pentru echipa care aspiră la Superligă!

Primul transfer și o lovitură de imagine pentru echipa care aspiră la Superligă! Liga 2
Alexandru Hațieganu
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O formație cu pretenții la promovarea în Superliga României a adus un fotbalist crescut de un club important din Europa.  

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Unirea SloboziaSuperligaliga 2Andre Serra
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Unirea Slobozia, echipă retrogradată în sezonul trecut din Superligă în Liga 2, a anunțat prima mutare din perioada de mercato de vară.

Andre Serra, prezentat oficial la Unirea Slobozia 

Andre Serra (27 de ani), fundaș central format de Sporting Lisabona, a ajuns la un acord cu formația ialomițeană. Angajamentul său este valabil pentru un an de zile. 

„Bine ai venit, Andre Serra!

Fundașul central, în vârstă de 27 de ani, format la Academia lui Sporting Lisabona, se alătură echipei noastre. 

Andre Serra a mai evoluat de-a lungul carierei la echipe precum Belenenses, Académica Coimbra, Cinfães, Sanjoanense, toate acestea din Portugalia.

Jucătorul a semnat un contract valabil pe un an de zile!

Clubul nostru îi urează bun venit și mult succes!”, se arată pe pagina de Facebook a Unirii Slobozia. 

Unirea Slobozia vrea să promoveze în Superligă cu un buget de 1.500.000 de euro

Ilie Lemnaru (54 de ani), președintele Unirii Slobozia, a prezentat în exclusivitate pentru Sport.ro planul de revenire a echipei sale în Superliga României.

Gruparea ialomițeană va putea oferi în eșalonul secund salarii în medie de 2.000 de euro, maximum 2.500, iar bugetul total pe care îl va avea la dispoziție va fi de aproximativ 1.500.000 de euro. 

În urma retrogradării de la finalul sezonului 2025-2026, Unirea va putea să păstreze din lotul de Superliga între patru și șase fotbaliști, conform estimărilor lui Lemnaru. 

Conducerea ialomițenilor va fi obligată astfel să reconstruiască aproape integral echipa, bazându-se în totalitate pe fotbaliști aduși liberi de contract. 

Ilie Lemnaru a transmis că, în aceste condiții, Unirea Slobozia va încerca să revină în Superligă în următorii doi sau trei ani. 

Ilie Lemnaru: „Am promovat cu aceleași salarii”

„Vom juca la Liga a 2-a, vom face la fel cum am făcut atunci când eram în Liga a 2-a. Vom căuta să aducem jucători, dar pe salarii cum am avut și atunci. Vor fi salarii în medie de 2.000 de euro, maximum 2.500. 

Se poate și de 1.700 de euro, unele de 1.000 de euro. Asta e, asta este Liga a 2-a, trebuie să acceptăm lucrul acesta. Și când am promovat, am promovat cu aceleași salarii, dar valoarea banilor era alta. Au crescut prețurile, impozitele și transporturile.  

O să luăm jucători liberi de contract. Vom căuta să aducem jucători care vor să progreseze, care vor să facă performanță, să îi luăm așa cum am construit echipa în 2019 și am promovat în 2024, așa dorim și de data aceasta să facem la fel. Poate fi un mix de jucători tineri cu experimentați. Sunt jucători care acceptă salariile pe care le avem. 

Vor rămâne la noi doar cei care vor să se încadreze în baremul nostru salarial. Noi nu putem să oferim salarii de 4-5.000 de euro. Noi am avut și salarii de 3.000 de euro la Liga 1, de 2.000 de euro. Cei care vor dori să rămână vor rămâne, dacă își găsesc altceva nu e nicio problemă. 

Lemnaru: „Nu abandonăm lupta și vom încerca să facem un lot competitiv”

Noi trebuie să căutăm jucători pe toate posturile. Să zicem că ne rămân între patru și șase din lotul din sezonul trecut. Nu știm nici noi în momentul de față. Nu sunt atât de mulți care vor să accepte salariul pe care putem să îl dăm. Dar dacă ei își găsesc altceva, e corect asta.

Eu zic că e mai bine să construim o echipă care să emită pretenții peste doi, trei ani. Este foarte greu să promovezi imediat. Se poate întâmpla să intri în play-off. Nu poți să impui promovarea din primul an. Sunt echipe care au bugete de Liga 1. Voluntari a promovat cu buget de Liga 1, Sepsi a avut buget de 12 milioane de euro și a promovat în Liga 1. Sunt echipe care chiar investesc. 

La momentul ăsta, noi suntem la momentul 2023 ca buget. Încercăm să strângem din sponsori între 500 și 600.000 de euro, dar și acolo se vor achita din datorii. După care se adaugă 1.000.000 de euro care va veni din Consiliul Județean. Ar fi un buget total de aproximativ 1.500.000 de euro. Noi nu abandonăm lupta și vom încerca să facem un lot competitiv!”, a declarat Ilie Lemnaru, în exclusivitate pentru Sport.ro

După ce a promovat în 2024 în Superliga României, Unirea Slobozia s-a menținut în stagiunea 2024-2025 în primul eșalon. Unirea a retrogradat, ulterior, la finalul sezonului 2025-2026 de pe locul 15, cu 22 de puncte în play-out. 

Eșecul de pe teren propriu cu UTA (0-1) a fost ultimul meci al ialomițenilor în Liga 1.

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