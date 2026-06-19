Gigi Becali a făcut anunțul despre Ștefan Târnovanu: ”Contractul e contract!”

Ștefan Târnovanu a dezvăluit în urmă cu câteva săptămâni că și-ar dori să prindă un transfer în această vară la un club din străinătate. Totuși, roș-albaștrii nu au primit nicio ofertă pentru goalkeeper-ul de 26 de ani.

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Întrebat despre situația portarului, Gigi Becali, patronul de la FCSB, a dezvăluit că nu este supărat din cauza declarațiilor făcute de Târnovanu, însă i-a transmis indirect goalkeeper-ului că nu are încotro, decât să respecte contractul.

În finalul sezonului trecut, Târnovanu a fost trecut pe banca de rezerve, iar în poartă a fost introdus portarul U21, Matei Popa. Întrebat dacă Popa se va afla în poartă și în următorul sezon, Gigi Becali a mărturisit că FCSB s-ar putea baza pe Ricardo Pădurariu ca soluție la regula U21, iar în poarta roș-albaștrilor să revină Ștefan Târnovanu.

”Că zice Târnovanu: 'Domn-le, vreau eu să plec', eu nu mă supăr pe ei, că sunt și ei tineri și mai vorbesc și ei aiurea. Contractul e contract, eu nu mint, nu păcălesc, nu înșel. Eu respect contractul, așa că și ei trebuie să respecte contractul. Nu știm la ora asta cu cine vom juca (n.r. ca soluție la regula U21). Avem un fundaș stânga care e foarte bun, Pădurariu. Cică e foarte bun, joacă și stânga și dreapta și am putea să jucăm cu Pădurariu și să apere Târnovanu”, a spus Gigi Becali la Digi Sport.

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”De la vară vom vedea ce va fi. Mai am contract 3 ani, să vedem, nu știu. Nu știu nimic despre Craiova, eu nu am vorbit cu nimeni. Dacă ar fi să plec de aici, consider că în țară nu ai unde să te duci mai sus”, declara portarul roș-albaștrilor.