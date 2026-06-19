OFICIAL Preferatul lui MM Stoica, OUT după doar un an: „Îți mulțumim pentru tot!”

Preferatul lui MM Stoica, OUT după doar un an: „Îți mulțumim pentru tot!” Superliga
SPORT.RO
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Fostul mare talent al FCSB a rămas fără echipă.

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ud santa martaRazvan OchirosiiMM StoicaFCSB
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Răzvan Ochiroșii, unul dintre cei mai promițători jucători lansați de FCSB în anii 2000, și-a încheiat aventura la formația spaniolă UD Santa Marta după doar un an de zile.

Clubul care evoluează în Tercera Federacion, al cincilea eșalon al fotbalului spaniol, a anunțat pe 18 iunie 2026 despărțirea de fostul fotbalist român în vârstă de 37 de ani.

„Îți mulțumim, Răzvan Ochiroșii! UDSM va fi întotdeauna casa ta. Nu vom uita niciodată sezonul minunat pe care l-am împărtășit împreună. A fost o onoare să avem participarea ta la club, având în vedere calitatea și experiența ta. Îți dorim tot ce e mai bun pentru viitor, atât în sport, cât și în viața personală”, a transmis gruparea spaniolă pe Instagram.

MM Stoica îl compara pe Ochiroșii cu Cristiano Ronaldo

În perioada petrecută la FCSB, fostul fundaș stânga a impresionat prin calitățile tehnice, iar Mihai Stoica l-a comparat la un moment dat cu Cristiano Ronaldo.

Fotbalistul a intrat în istoria clubului în vara anului 2006, când a devenit cel mai tânăr marcator al roș-albaștrilor în cupele europene. 

Atunci, într-un meci cu ND Gorica din turul doi preliminar al Ligii Campionilor, a transformat un penalty în victoria cu 3-0 a bucureștenilor.

Cu un start exploziv, totul părea "lapte și miere" pentru tânărul stoper. Totuși, acesta nu a confirmat și a fost împrumutat la Gloria Buzău și, mai târziu, vândut la Oțelul Galați pentru 200.000 de euro, iar în 2012 a ales să își continue cariera în Spania.

În ultimii 14 ani a evoluat pentru mai multe echipe din ligile inferioare spaniole, printre care CF Fuenlabrada, CD Guijuelo, AD Alcorcon, Marbella FC, Unionistas de Salamanca și UD Santa Marta.

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