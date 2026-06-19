Răzvan Ochiroșii, unul dintre cei mai promițători jucători lansați de FCSB în anii 2000, și-a încheiat aventura la formația spaniolă UD Santa Marta după doar un an de zile.

Clubul care evoluează în Tercera Federacion, al cincilea eșalon al fotbalului spaniol, a anunțat pe 18 iunie 2026 despărțirea de fostul fotbalist român în vârstă de 37 de ani.

„Îți mulțumim, Răzvan Ochiroșii! UDSM va fi întotdeauna casa ta. Nu vom uita niciodată sezonul minunat pe care l-am împărtășit împreună. A fost o onoare să avem participarea ta la club, având în vedere calitatea și experiența ta. Îți dorim tot ce e mai bun pentru viitor, atât în sport, cât și în viața personală”, a transmis gruparea spaniolă pe Instagram.