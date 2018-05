Gica Hagi da lovitura de start la meciul de baseball dintre Romania si SUA! Intrarea libera pe stadionul Portul din Constanta

Sambata, ora 11:00, pe Stadionul Portul din Constanta, echipa de baseball a Romaniei si o selectionata a Statelor Unite, reprezentata de militarii americani din baza Mihail Kogalniceanu, isi disputa pentru a doua oara trofeul Jackie Robinson.

Finala Europa League: miercuri, 16 mai, 21:45, in direct la PRO TV: Atletico - Marseille! FINALA CHAMPIONS LEAGUE LIVERPOOL - REAL MADRID E IN DIRECT LA PRO TV PE 26 MAI!

Meciul, organizat cu sprijinul Primariei Municipiului Constanta si Ambasada SUA, va avea intrarea libera, iar lovitura inaugurala a partidei va fi data de Gheorghe Hagi, managerul tehnic al campioanei en titre a Romaniei, FC Viitorul. De asemenea, printre oficialitati se vor numara ambasadorul Statelor Unite Hans Klemm, ministrul Tineretului si Sportului, Ioana Bran, precum si primarul Municipiului Constanta, Decebal Fagadau.

Daca anul trecut cei peste 1000 de spectatori prezenti la Constanta au fost martorii unei victorii categorice, cu scorul de 7 la 2, a nationalei Romaniei, acum disputa se anunta mult mai echilibrata si mai dinamica. Dovada sta scorul din cadrul evenimentului sportiv Baseball Festival, desfasurat anul trecut in Bucuresti, unde nationala noastra s-a impus in fata militarilor americani doar cu 6 la 4. Intalnirile dintre cele doua echipe au inceput sa devina o traditie. In iulie, anul acesta, Romania si Statele Unite urmeaza sa dispute un nou meci in cadrul Baseball Festival din Bucuresti.

Evenimentul de sambata, din Constanta, este sprijinit de Ambasada SUA de la Bucuresti, Ministerul Tineretului si Sportului, Federatia Romana de Baseball si Softball, Primaria Constanta, Scoala Nationala de Studii Politice si Administrative - SNSPA. Meciul se desfasoara, ca si anul trecut, sub deviza tolerantei, a diversitatii culturale si impotriva discriminarii, fiind parte din Proiectul Jackie Robinson, o initiativa romano-americana de promovare a valorilor sportului in Romania.

Jackie Robinson a devenit un nume de referinta pentru lupta pentru egalitate, pentru combaterea discriminarii rasiale, dar si pentru promovarea diversitatii si a tolerantei. Sportivul a debutat pe 15 aprilie 1947 in Major League Baseball, devenind astfel primul jucator de baseball profesionist de culoare. In acelasi an a primit titlul de Debutantul Anului, stabilind pe parcursul carierei mai multe recorduri. Numarul 42 – cel purtat de Jackie Robinson – a devenit un numar simbol, fiind retras de la toate echipele profesioniste americane in semn de omagiu.