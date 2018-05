Anuntul facut de giurgiuveni inaintea meciului care poate decide titlul! Singurul jucator scos din lot de Astra: "Are prima de titlu de la CFR Cluj!"

Astra a devenit arbitrul titlului in Liga 1. Giurgiuvenii joaca impotriva CFR-ului si a echipei lui Dica in ultimele doua etape.



Ramasa fara un obiectiv clar pe acest final de sezon, Astra se multumeste cu statutul de arbitru al campionatului.

Patronul Ioan Niculae intentioneaza sa-i ceara antrenorului Gigi Multescu sa scoata din lot mai multi jucatori importanti pentru ca acestia si-ar fi cerut in mod insisten primele promise. Totusi, Gigi Multescu anunta ca un singur jucator nu va face parte din lotul pentru meciul cu CFR, iar acela este Urko Vera.

"Urko Vera nu intra in vederile mele pentru meciul cu CFR Cluj. Are prima de titlu cu CFR. Este un argument in plus. Se vede logic cine are interes ca noi sa nu fim la ora jocului in postura cea mai favorabila", a declarat Gigi Multescu.

Urko Vera e imprumutat de CFR Cluj la Astra. Potrivit TelekomSport, 50.000 de euro este prima pe care Vera ar urma sa o primeasca de la CFR Cluj in cazul in care ardelenii vor castiga campionatul.