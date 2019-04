Fiul lui Adrian Bumbescu e model in California. Pozele sale nud fac senzatie

Fiul fostului mare fundas stelist a lasat fotbalul pentru modelling.

Adrian Bumbescu jr. (32 de ani), fiul castigatorului Cupei Campionilor Europeni cu Steaua, a jucat fotbal la juniorii clubului ros-albastru, la grupa antrenata de Mihail Majearu, fostul coleg al tatalui sau din finala de la Sevilla. “Jucam fundas central, la fel ca tata, dar am avut ceva probleme la spate si a trebuit sa abandonez. Uneori e un avantaj sa ai un tata celebru, alteori nu. Eu de mic am fost printre fotbalistii din Ghencea, mergeam la toate meciurile si in cantonamentele de la Forban. Am avut o trupa de muzica, cu o fata, dar n-am avut sustinerea financiara necesara. Apoi m-am apucat de modelling”, povestea tanarul.

Dupa ce s-a licentiat in diplomatie si integrare europeana la Universitatea Romano-Americana din Bucuresti, in urma cu aproape 10 ani, Bumbescu jr. a abandonat fotbalul si s-a dedicat modellingului, devenind un apreciat model masculin si prezentand haine si lenjerie intima pentru designeri celebri din Romania, precum Catalin Botezatu, Dana Savuica, Rita Muresan (cu care presa mondena a scris ca a avut o relatie amoroasa) sau Razvan Ciobanu (cu care paparazzi l-ar fi surprins, in mod surprinzator, sarutandu-se). De asemenea, Adrian a devenit mai cunoscut in Romania, dupa ce a participat la un talent-show televizat din Marea Britanie, unde a cantat piesa ”Fight For This Love” ce-i apartine celebrei cantarete Cheryl Cole, aflata in juriul acelei emisiuni.

De aproape 5 ani, fiul fostului fundas al Stelei s-a stabilit in SUA, la Los Angeles, unde a fost coleg la scoala de actorie cu Kira, fiica lui Gica Hagi. Dupa absolvirea cursurilor prestigioasei institutii, el si-a luat diploma de fitness si personal trainer, acesta fiind unul dintre hobby-urile sale, si si-a continuat cariera de actor, model, cantaret si personal trainer in SUA. El calatoreste des intre Los Angeles, San Francisco, Ibiza, Dubai, Paris, Londra, Madrid, Bucuresti sau Thailanda, asa cum arata fotografiile sale de pe retelele de socializare, in care pare sa duca o viata de lux, inconjurat de femei si barbati celebri sau bogati, prieteni apropiati.

Culmea, desi a defilat pentru mai multi designeri si a pozat pentru mai multe reviste cunoscute, cel mai mare succes l-a avut cu fotografiile nud pe care le-a realizat pentru celebrii fotografi americani Jim Jordan si Dylan Rosser. De altfel, sedinta nud realizata la Ibiza impreuna cu ultimul si fotografiile aparute, in 2014, in TMF Magazine au devenit virale.

Adrian Bumbeascu senior, care ocupa functia de sef al Centrului de copii si juniori al CSA Steaua, mai are o fata, Cristina (38 ani), care lucreaza la o firma bucuresteana de design interior.