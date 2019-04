LOVITURA pentru Steaua: cel mai important transfer al echipei a picat! Motivul pentru care jucatorul a refuzat desi fanii au vrut sa-i plateasca salariul

CSA Steaua a primit o lovitura importanta.

Marius Pena, jucator anuntat ca fiind cel mai important transfer al echipei lui Marius Lacatus, a refuzat in cele din urma sa se alature proiectului. Pena, in varsta de 33 de ani si fost campion cu Otelul, chiar s-a antrenat alaturi de CSA Steaua si totul parea rezolvat, insa jucatorul s-a razgandit in ultimul moment.

Asociatia Stelistilor 1947 a anuntat prin intermediul contului de Facebook ca suporterii chiar s-au oferit sa-i plateasca salariul, dar Pena a declinat oferta si a invocat motive personale.



"Marius Pena a refuzat oferta clubului STEAUA, desi acum cateva saptamani fusese anuntat drept o mutare sigura si incepuse antrenamentele. AS47 si-a prezentat disponibilitatea fata de club de a ajuta financiar plata salariului, insa atacantul a refuzat, invocand motive personale", au scris cei de la AS47 pe contul de Facebook.