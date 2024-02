Gică Hagi, contrazis de scoțieni: "Departe de adevăr!" Verdict dur pentru Ianis și din Scoția, și din Spania

Într-un material amplu realizat de Rangers Review, scoțienii au încercat să afle care este motivul pentru care Ianis Hagi nu a reușit să impresioneze în LaLiga până acum. Internaționalul român nu a mai fost titular în campionat din decembrie, iar singurele goluri reușite la Alaves au fost în Cupa Spaniei contra unei echipe de amatori.

Jurnaliștii spanioli l-au analizat pe Ianis Hagi: "De la penalty-ul ratat și-a pierdut încrederea"

Doi jurnaliști din Spania care se ocupă de Alaves, Inigo Minon și Javier Blanco, susțin același lucru - Ianis Hagi și-ar fi pierdut încrederea după penalty-ul ratat în meciul cu Almeria (1-0), disputat pe 5 noiembrie.

"A fost un moment cheie atunci când a ratat penalty-ul contra Almeriei. De atunci a părut că și-a pierdut încrederea. Antrenorul a spus mereu că are încredere în el că își va reveni, însă pe aceeași poziție are mai mulți jucători peste ele. Jon Guridi, care joacă pe aceeași poziție, este unul dintre cei mai importanți jucători ai echipei. Ianis Hagi nu a avut nicio problemă fizică, este doar vorba de încredere și adaptarea la ritmul fotbalului spaniol

Transferul lui Ianis Hagi a fost primit atât cu scepticism, cât și cu speranță. Era văzut drept un jucător care căuta să își recapete cea mai bună formă în Vitoria. Fanii erau cumva împărțiți - unii aveau încredere în calitățile lui indiscutabile, iar alții nu erau convinși că se va potrivi într-o echipă care se bazează mai mult pe grup decât pe individualități

Împrumutul nu este productiv având în vedere că Ianis nu prea joacă. A avut oportunități la începutul sezonului, dar nu a profitat de ele. Nu e vorba că a jucat rău, dar i-a lipsit ceva care să-i permită să joace la același nivel cu al coechipierilor. Acum e ieșit din primul 11 de mai bine de două luni.", a spus Inigo Minon, jurnalist la El Correo, pentru Rangers Review.

20 de meciuri, două goluri și un assist a strâns Ianis Hagi de când a fost împrumutat de Alaves

Cele două goluri au fost marcate într-un meci cu Deportivo Murcia (liga a șaptea), în Cupa Spaniei, meciul terminându-se cu victoria clară a lui Alaves, 10-0.

"Stilul de joc este bun pentru Ianis. Care e problema atunci? Nu are încredere!"

Pe lângă lipsa de încredere, Javier Blanco, jurnalistul spaniol și fanul lui Alaves intervievat de scoțieni, spune că o altă problemă a lui Ianis Hagi este graba de a demonstra când are mingea la picior.

"În noiembrie a fost un moment rău pentru el. A ratat un penalty contra Almeriei și de la acel meci, nu știu de ce, și-a pierdut încrederea. Toată lumea știe că în fotbal, dar și în viață, în general, ai nevoie de încredere pentru a avea performanțe.

Începuse bine, dar după penalty-ul ratat contra Almeriei nu a mai jucat foarte bine. E un jucător cu multă calitate, un fotbalist bun. Dacă ne uităm la echipa lui Alavs, e în primii trei sau în primii cinci din echipă, însă nu face un sezon bun pentru că mi se pare că nu are încredere în el.

Antrenorul nostru își dorește un joc frumos, cu posesie, iar stilul de joc este bun pentru Ianis. Care e problema atunci? Nu are încredere, așa cum am spus. Trebuie să fie calm când are mingea și să fie mai răbdător. Toată lumea de aici crede despre el că e un fotbalist bun, dar nu suntem mulțumiți de el. Are multe calități, e un fotbalist bun, dar trebuie să fie mai calm cu mingea la picior. Dacă face asta, va avea succes la Alaves, la Rangers sau la oricare alt club", a spus și Javier Blanco.

Presa scoțiană: "Predicțiile lui Gică Hagi referitoare la Ianis, departe de adevăr"

Cu minute tot mai puține în Spania, scoțienii și-au pierdut optimismul în legătură cu o revenire a lui Ianis Hagi la Rangers și amintesc despre o declarație dată anul trecut de tatăl fotbalistul.

"Cluburile au avut cele mai bune intenții când au realizat această mutare, însă împrumutul nu a fost mulțumitor pentru Hagi până acum. Predicțiile tatălui său, Gheorghe, conform cărora Ianis va reveni pe Ibrox de două ori mai bun, arată cumva departe de adevăr"

"Minon (n.r - jurnalistul spaniol intervievat anterior) crede că șansele lui Hagi de a juca în Spania și sezonul viitor sunt mici și ar fi surprins dacă Alaves va încerca să ajungă la un acord cu Rangers pentru încă un împrumut. Respectatul jurnalist consideră că Hagi pur și simlu nu și-a câștigat acest statut până acum. Minon crede că Hagi va merge în Germania (n.r - la EURO 2024) în calitate de jucător al lui Rangers, însă nu este deloc clar ce culori va purta ulterior, după galbenul pentru țara sa de la turneul final", a scris Rangers Review.