Dinamo a debutat perfect în noul sezon din Liga de Rugby, 71-12 la nou-venita RC Gura Humorului.

”Buldogii” au surclasat-o pe debutantă într-un meci în care au reușit nu mai puțin de 11 eseuri, prin argentinianul Santiago Werkalec (3), Cioroabă (2), P. Urs (1), K. Murray (1), Puescu (1), Muntianu (1), Jondre Williams (1) şi Graure (1).

Luca Nichitean a semnat cu Dinamo: ”Omul de creație”

Ieri, clubul din Ștefan cel Mare a anunțat ultima achiziție de la echipa de rugby:

”ADN de Campion: Nichitean, sub culorile “buldogilor”!

Tradiția nu se cumpără, se moștenește.

Suntem mândri să anunțăm noul transfer în Ștefan cel Mare: Luca Nichitean! Venit dintr-o familie unde rugbyul se mănâncă pe pâine, Luca nu aduce doar talentul său incontestabil, ci și o mentalitate de învingător șlefuită în ani de pasiune pură.

Este omul de creație pe care Dinamo se bazează în acest nou sezon pentru a dicta ritmul și a aduce sclipirea de care avem nevoie în momentele cheie.

Luca a ales să fie “buldog” pentru a scrie următorul capitol al istoriei sale.

Bun venit în echipa noastră, Luca! 🔴⚪️”.