CS Dinamo Bucureşti şi CSA Steaua Bucureşti au obţinut victorii la scor, sâmbătă, în prima etapă a Ligii Naţionale de rugby.

RC Gura Humorului - Dinamo 12-71

Dinamo a surclasat-o pe debutanta Rugby Club Gura Humorului cu 71-12, în deplasare, într-un meci în care învingătorii au reuşit 11 eseuri, prin argentinianul Santiago Werkalec (3), Cioroabă (2), P. Urs (1), K. Murray (1), Puescu (1), Muntianu (1), Jondre Williams (1) şi Graure (1).

Omul meciului a fost desemnat ”buldogul” Eduard Cioroabă (foto).

”Victoria echipei poartă amprenta efortului său neobosit, confirmând încă o dată forma excelentă prin care trece tânărul nostru jucător care este și un excelent “placheur”!”, a scris la final pagina Dinamo Rugby despre flankerul echipei din Ștefan cel Mare.