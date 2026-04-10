CS Dinamo Bucureşti a învins-o clar pe CSM Ştiinţa Baia Mare cu scorul de 36-12, joi, pe Stadionul ”Arcul de Triumf” din Capitală, într-un meci din etapa a treia a Ligii Naţionale de rugby.

''Buldogii'' au marcat cinci eseuri în această întâlnire şi au obţinut şi punctul bonus ofensiv.

Dinamo - Știința Baia Mare 36-12, cu Dylan Schwartz MVP după ce a marcat 4 eseuri

Dylan Schwartz, autor a patru eseuri, a fost desemnat cel mai bun jucător al partidei.

Matthew Jacobs a semnat cealaltă încercare, iar Jondre Williams a reuşit patru transformări, marcând şi dintr-o lovitură de pedeapsă.