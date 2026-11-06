GALERIE FOTO România, învinsă de Tonga cu 43-38, în Cupa Naţiunilor

România, învinsă de Tonga cu 43-38, în Cupa Naţiunilor Rugby
SPORT.RO
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Reprezentativa României a fost învinsă de Tonga, cu scorul de 43-38 (22-17), vineri seara, pe Stadionul Naţional de Rugby Arcul de Triumf din Capitală, într-un meci din Cupa Naţiunilor, turneu organizat de World Rugby.

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Din articol

''Stejarii'' au început bine şi au condus cu 7-0, după eseul lui Simionescu, dar apoi Tonga a preluat controlul şi echipa României a fost între permanentă cursă de urmărire.

Meciul a fost unul spectaculos, cu 12 eseuri, câte şase de fiecare parte.

Pentru România au reuşit încercări Marius Simionescu (6), Iulian Hartig (26), Tudor Butnariu (36), Logan Weidner (50) şi Gheorghe Gajion (65, 80), doar patru transformate, de Alin Conache (7, 51), respectiv Gabriel Rupanu (66, 80+1).

Eseurile oaspeţilor au fost semnate de Veikoso Poloniati (9), Taniela Filimone (16), John Tapueluelu (20), Anzelo Tuitavuki (42), Efitusi Maafu (56) şi Tomaakino Taufa (71), Patrick Pellegrini a transformat cinci dintre ele (17, 21, 43, 57, 72), marcând şi dintr-o lovitură de pedeapsă (41).

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Ce urmează pentru naționala României

Naţionala României va mai disputa două meciuri la Bucureşti în această competiţie, urmând să înfrunte echipele Statelor Unite (14 noiembrie) şi Canadei (20 noiembrie).

XV-le României: 1. Iulian Hartig (CS Dinamo), 2. Tudor Butnariu (SCM USV Timişoara), 3. Cosmin Manole (CS Dinamo), 4. Logan Weidner (CS Rapid), 5. Adrian Moţoc (Nissa Rugby), 6. Cristi Boboc (căpitan; CSA Steaua), 7. Keanan Murray (CS Dinamo), 8. Etienne Terblanche (CS Dinamo), 9. Alin Conache (CSA Steaua), 10. Daniel Plai (SCM USV Timişoara), 11. Iliesa Tiqe (SCM USV Timişoara), 12. Taylor Gontineac (Castres Olympique), 13. Nicolas Onuţu (RC Aubenas Vals), 14. Tevita Manumua (SCM USV Timişoara), 15. Marius Simionescu (SCM USV Timişoara).

Rezerve: 16. Adrian Ţală (US Barbezieux), 17. Alexandru Savin (CS Rapid),18. Jean-Pierre Smith (CS Dinamo), 19. Ştefan Iancu (SCM USV Timişoara), 20. Adrian Mitu (SAXV - Angouleme), 21. Gabriel Rupanu (SCM USV Timişoara), 22. Ştefan Cojocariu (CS Rapid), 23. Atila Septar (Nissa Rugby).

Staff tehnic: David Gerard - antrenor principal, Juan Pablo Orlandi - antrenor înaintare, Raphael Saint-Andre - antrenor atac şi treisferturi, Benjamin Lapeyre - antrenor treisferturi şi skills, Gareth Adamson - preparator fizic principal, Daniel Carpo - preparator fizic secund & data scientist, Adrien Haas - preparator fizic secund, Gilles Soirat - analist de performanţă, Fabian Bunu - analist de performanţă, Petra Melinte - doctor, Marius Todosi - kinetoterapeut, Andrei Diaconeasa - kinetoterapeut, David Popa - manager, Iulian Duţurlea - kitman.

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