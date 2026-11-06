''Stejarii'' au început bine şi au condus cu 7-0, după eseul lui Simionescu, dar apoi Tonga a preluat controlul şi echipa României a fost între permanentă cursă de urmărire.

Meciul a fost unul spectaculos, cu 12 eseuri, câte şase de fiecare parte.

Pentru România au reuşit încercări Marius Simionescu (6), Iulian Hartig (26), Tudor Butnariu (36), Logan Weidner (50) şi Gheorghe Gajion (65, 80), doar patru transformate, de Alin Conache (7, 51), respectiv Gabriel Rupanu (66, 80+1).

Eseurile oaspeţilor au fost semnate de Veikoso Poloniati (9), Taniela Filimone (16), John Tapueluelu (20), Anzelo Tuitavuki (42), Efitusi Maafu (56) şi Tomaakino Taufa (71), Patrick Pellegrini a transformat cinci dintre ele (17, 21, 43, 57, 72), marcând şi dintr-o lovitură de pedeapsă (41).