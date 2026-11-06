Basarab Panduru a recunoscut! Antrenorul din Superliga care l-a dat pe spate: „Nu am mai văzut așa ceva”

Înaintea meciului de la Mioveni, Dinamo pierduse un singur meci în Superliga, cu Petrolul în prima etapă, scor 0-1.
Câinii au pierdut în această etapă al doilea meci din campionat, din acest sezon, scor 1-2, cu FC Argeș.
Basarab Panduru a numit antrenorul din Superliga care l-a uimit
Înaintea meciului de la Mioveni, fostul jucător de la Steaua a vorbit despre antrenorii din Superliga care au performat în acest sezon și a recunoscut că Nuno Campos a venit la Dinamo cu un joc pe care nu l-a mai văzut la nicio echipă din România.
Basarab Panduru a explicat că felul în care abordează antrenorul portughez faza ofensivă în sistemul de joc al lui Dinamo l-a fascinat.
„Parcă nu mai vezi aşa ceva la noi. Când se pierde, e înmormântare, toată lumea e vinovată, iar antrenorul e plin de supărare. El, Coelho, în schimb, este tot timpul la fel. Eu am zis că au avut şi norocul să găsească stabilitate atât la Craiova, cât şi la Dinamo.
Au venit la o echipă sănătoasă, cu baze solide, unde totul era în regulă. Şi le-a fost mult mai uşor. La Petrolul i-a fost mai greu lui Sousa şi nu ştiu dacă va reuşi să facă treabă. La Oţelul, să vedem ce va face portughezul. Dar la Dinamo şi Craiova a fost un pic mai uşor de lucrat. Trebuie să recunoaştem asta.
Singurul care mi se pare că a venit cu ceva diferit este Nuno Campos. Mi se pare că acel fotbal nu l-am mai văzut la noi, că era ceva diferit faţă de tot ce ştiam. Nu am mai văzut un 4-4-2 cu extreme care intră în centru. A fost total diferit faţă de ceea ce văzusem până atunci”, a spus Basarab Panduru, conform primasport.ro.
În urma acestei înfrângeri, Dinamo rămâne pe primul loc, dar poate pierde fotoliului de lider dacă Universitatea Craiova se va impune în fața lui CFR Cluj în această etapă.
De cealaltă parte, FC Argeș a urcat pe poziția a 11-a și are 15 puncte în 15 meciuri, în urma acestui succes obținut pe teren propriu.