Basarab Panduru a recunoscut! Antrenorul din Superliga care l-a dat pe spate: „Nu am mai văzut așa ceva”

Înaintea meciului de la Mioveni, Dinamo pierduse un singur meci în Superliga, cu Petrolul în prima etapă, scor 0-1.

Câinii au pierdut în această etapă al doilea meci din campionat, din acest sezon, scor 1-2, cu FC Argeș.

Basarab Panduru a numit antrenorul din Superliga care l-a uimit

Înaintea meciului de la Mioveni, fostul jucător de la Steaua a vorbit despre antrenorii din Superliga care au performat în acest sezon și a recunoscut că Nuno Campos a venit la Dinamo cu un joc pe care nu l-a mai văzut la nicio echipă din România.

Basarab Panduru a explicat că felul în care abordează antrenorul portughez faza ofensivă în sistemul de joc al lui Dinamo l-a fascinat.