Moment de reculegere în memoria lui sud-africanului Hyron Andrews

În weekendul trecut a avut loc prima etapă din această ediție de European Champions Cup. Deși prima rundă a fost afectată de decesul jucătorul Hyron Andrews (Johannesburg Lions), la toate partidele ținându-se un moment de reculegere, meciurile s-au desfășurat după programul normal.

Începând cu 2022, în URC sunt înscrise și cluburi din Africa de Sud, deși competiție e teoretic rezervată celor mai bune echipe de club din Europa. Formațiile din Africa de Sud au cerut să fie admise, după răcirea relațiilor cu SANZAAR, organizația care organiza Super Rugby, competiție la care luau startul cele mai bune cluburi din Noua Zeelandă, Australia, Africa de Sud și Argentina. În noua competiție, sud-africanii beneficiază de un fus orar asemător cu cel din țara lor, dar și de beneficii sporite rezultate din drepturi de televizare și înțelegeri comerciale de valoare mai mare.

În finala din sezonul trecut, Bordeaux Begles (Franța) a învins pe Leinster Rugby (Irlanda) cu scorul de 41-19. Meciul s-a disputat pe stadionul de fotbal San Mames din Bilbao (52.327 locuri), pe 23 mai 2026. Ultimul act al ediției din acest sezon va fi găzduit de Parc Olympique Lyonnais (59.186 locuri), arena unde evoluează de obicei echipele de fotbal Olympique Lyonnais și Olympique Lyonnais Feminin.

Clasamente și rezultate, după prima etapă din actala ediție de European Champions Cup:

Grupa 1

1. Leinster Rugby (Irlanda) - 5p

2. Section Paloise (Franța) - 5p

3. Glasgow Warriors (Scoția) - 5p

4. Sale Sharks (Anglia) - 0p

5. Leicester Tigers (Anglia) - 0p

6. ASM Clermont Auvergne (Franța) - 0p

Rezultate - Sale Sharks - Glasgow Warriors 27-47, Clermont - Leinster 23-48, Pau - Leicester Tigers 41-17

Următoarea etapă - Glasgow Warriors - Pau (11 decembrie), Leicester Tigers - Clermont (12 decembrie), Leinster - Sale Sharks (12 decembrie)

Grupa 2

1. Stade Rochelais (Franța) - 5p

2. Connacht Rugby (Irlanda) - 4p

3. Stade Toulousain (Franța) - 4p

4. Exeter Chiefs (Anglia) - 1p

5. Saracens Rugby Club (Anglia) - 0p

6. Johannesburg Lions (Africa de Sud) - 0p

Rezultate - Connacht - Saracens 45-36, La Rochelle - Lions 31-14, Toulouse - Exeter Chiefs 43-40

Următoarea etapă - Lions - Toulouse (12 decembrie), Saracens - La Rochelle (12 decembrie), Exeter Chiefs - Connacht (13 decembrie)

Grupa 3

1. Cape Town Stormers (Africa de Sud) - 5p

2. Munster Rugby (Irlanda) - 4p

3. Gloucester Rugby (Anglia) - 2p

4. Union Bordeaux Begles (Franța) - 2p

5. Racing 92 Paris (Franța) - 0p

6. Bristol Bears (Anglia) - 0p

Rezultate - Glouchester - Bordeaux Begles 36-26, Stormers - Bristol Bears 49-12, Munster - Racing 92 33-25

Următoarea etapă - Bristol Bears - Munster (12 decembrie), Bordeaux Begles - Stormers (13 decembrie), Racing 92 - Gloucester (13 decembrie)

Grupa 4

1. Pretoria Bulls (Africa de Sud) - 5p

2. Montpellier Herault Rugby (Franța) - 4p

3. Northampton Saints (Anglia) - 4p

4. Cardiff Rugby (Țara Galilor) - 0p

5. Bath Rugby (Anglia) - 0p

6. Stade Francais Paris (Franța) - 0p

Rezultate - Bulls - Stade Francais 56-20, Bath Rugby - Montpellier 14-32, Northampton Saints - Cardiff 28-12

Următoarea etapă - Stade Francais - Northampton Saints (11 decembrie), Montpellier - Bulls (12 decembrie), Cardiff - Bath (12 decembrie)

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