Naţionala de rugby a Georgiei a învins, duminică, reprezentativa României cu scorul de 53-30 (15-9), la Tbilisi, pe Avchala Stadium, în semifinalele Campionatului European.

Lelos a cucerit şi trofeul Antim Ivireanul, oferit câştigătoarei din confruntările directe ale celor două echipe.

Gazdele au dominat clar partida, profitând şi de unele momente de indisciplină ale "Stejarilor" în special în partea a doua a jocului, însă tricolorii au făcut un meci mai bun decât precedentele, arătând că pot fi periculoşi chiar şi în inferioritate numerică.

România a deschis scorul printr-o lovitură de pedeapsă transformată de Gabriel Conache în minutul 3 şi a reuşit să pună presiune pe adversar până în minutul 16, când egalitatea a fost restabilită de Tedo Abzhandadze.

Tot Conache, prin aceeaşi procedură, i-a readus pe "Stejari" în avantaj în minutul 18, însă după doar patru minute, Otari Metreveli a reuşit primul eseu al partidei, transformat de Abzhandadze.

Până la finalul primului mitan, gazdele au mai reuşit un eseu, prin Akaki Tabutsadze, netransformat, dar tabela la pauză a fost închisă de lovitura de pedeapsă concretizată de Conache în minutul 37, scorul după 40 de minute fiind 15-9 pentru Lelos.

Georgia, tot mai bună pe finalul partidei

Repriza a doua a început în nota de dominare a georgienilor, care au marcat un nou eseu repede, în minutul 42, prin Beka Saginadze, netransformat. După alte şase minute, a venit al patrulea eseu al gazdelor, reuşit de Tornike Jalagonia şi transformat de acelaşi Abzhandadze.

Replica tricolorilor a venit prin eseul izbutit de căpitanul Cristi Boboc în minutul 54, transformat de Conache. După alte zece minute, georgienii au punctat din nou printr-o încercare a lui Luka Matkava.

În următoarele minute, România a rămas în inferioritate numerică, Iliesa Tiqe văzând cartonaşul galben în minutul 66, după ce în minutul 44 şi Alexandru Savin fusese eliminat temporar.

Gazdele au profitat şi au înscris un nou eseu, prin Mikheili Şioşvili, transformat, dar tricolorii au avut o reacţie bună, concretizată pe tabela de marcaj prin eseul lui Damian Bonaparte, transformat de Conache, în minutul 73.

O infracţiune în joc a generat un eseu de penalizare dictat împotriva României în minutul 75, scorul devenind 46-23, cu cinci minute până la final. Georgienii, în superioritate numerică, au mai marcat un eseu, în minutul 78 prin acelaşi Tornike Jalagonia, transformat. Ca şi la finalul primei părţi, tabela de marcaj a fost închisă de România prin eseul lui Cristi Boboc, transformat de Daniel Plai, stabilind scorul final, 53-30 pentru Georgia.

Potrivit Agerpres, România va juca în finala mică a competiţiei cu echipa care va pierde în cealaltă semifinală, care va opune echipele Spaniei şi Portugaliei.

România a început meciul cu Georgia în componenţa:

1. Alexandru Savin (CS Rapid), 2. Ştefan Buruiană (SC Albi), 3. Gheorghe Gajion (Mont de Marsan), 4. Logan Weidner (CS Rapid), 5. Marius Antonescu (Narbonne), 6. Kemal Altinok (SCM USV Timişoara), 7. Cristi Boboc (CSA Steaua), 8. Nicolas Immelman (CSM Ştiinţa Baia Mare), 9. Alin Conache (CSA Steaua), 10. Daniel Plai (SCM USV Timişoara), 11. Iliesa Tiqe (SCM USV Timişoara), 12. Fonovai Tangimana (CS Dinamo), 13. Dylan Schwartz (CS Dinamo), 14. Damian Bonaparte (CSA Steaua), 15. Toni Maftei (CS Rapid)

Rezerve: 16. Tudor Butnariu (SCM USV Timişoara), 17. Iulian Hartig (CS Dinamo), 18. Thomas Creţu (Dax), 19. Ştefan Iancu (SCM USV Timişoara), 20. Matthew Tweddle (CS Rapid), 21. Jondre Williams (CS Dinamo), 22. Dănuţ Jipa (CS Rapid), 23. Tevita Manumua (SCM USV Timişoara)

Staff tehnic: David Gerard - antrenor principal, Raphael Saint-Andre - antrenor treisferturi şi atac, Omar Mouneimne - antrenor apărare şi contact, Juan Pablo Orlandi - antrenor înaintare.