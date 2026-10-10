Marco Leu este noul campion național la viteză în coastă, o disciplină a raliului care evidențiază calitățile piloților de a îmbina accelerația cu precizia, pe trasee în urcare.

Marco Leu, campion național la viteză în coastă, în categoria debutanților

La un an de la momentul în care a condus pentru prima oară o mașină de curse, fiul fostului campion mondial în box și campion național la raliu, Mihai Leu, Marco Leu a ieșit câștigătorul categoriei destinate debutanților.

Victoria generală a fost conturată după succesul semnat de Marco Leu în cursa de la Mediaș, penultima a stagiunii.

„A fost un sezon în care am muncit foarte mult alături de echipa tehnică și sunt foarte fericit,” a fost prima reacție a lui Marco Leu, pentru AS, după ce a devenit campion național.

Cât costă combustibilul ars de Marco Leu la o etapă de viteză în coastă

În exclusivitate la Poveștile Sport.ro, Marco Leu a dezvăluit și cât de mari sunt costurile acoperite pentru combustibilul utilizat în timpul curselor.

Marco Leu a explicat că, înainte de curse, piloții, împreună cu staff-ul, calculează exact cantitatea de combustibil necesare pe durata competiției.

Costul unui litru de benzină de competiție ajunge la 6 euro, potrivit lui Marco Leu, în consecință, participarea la o etapă ajunge, doar din punctul de vedere al costurilor plătite pentru combustibil, la peste 1250 de lei.

„Eu sper să coste mai puțin. Spre exemplu, benzina de curse cu care mergem este 6 euro litrul. La viteză în coastă, încercăm să calculăm exact benzina cu care mergem. Contează fiecare kilogram. La o etapă, se ard cam 40-50 de litri cu mașina mea,” a dezvăluit Marco Leu.

