VIDEO EXCLUSIV Pe urmele tatălui: Marco Leu, noul campion național la viteză în coastă, în proba debutanților

Publicitate
Marcu Czentye
Data publicarii:
Data actualizarii:

Marco Leu, performanță remarcabilă, în primul an în care a concurat la viteză în coastă.

TAGS:
Marco Leucampion nationaldebutantiviteza in coasta
Din articol

Marco Leu este noul campion național la viteză în coastă, o disciplină a raliului care evidențiază calitățile piloților de a îmbina accelerația cu precizia, pe trasee în urcare.

Marco Leu, campion național la viteză în coastă, în categoria debutanților

La un an de la momentul în care a condus pentru prima oară o mașină de curse, fiul fostului campion mondial în box și campion național la raliu, Mihai Leu, Marco Leu a ieșit câștigătorul categoriei destinate debutanților.

Victoria generală a fost conturată după succesul semnat de Marco Leu în cursa de la Mediaș, penultima a stagiunii.

„A fost un sezon în care am muncit foarte mult alături de echipa tehnică și sunt foarte fericit,” a fost prima reacție a lui Marco Leu, pentru AS, după ce a devenit campion național.

Cât costă combustibilul ars de Marco Leu la o etapă de viteză în coastă

În exclusivitate la Poveștile Sport.ro, Marco Leu a dezvăluit și cât de mari sunt costurile acoperite pentru combustibilul utilizat în timpul curselor.

Marco Leu a explicat că, înainte de curse, piloții, împreună cu staff-ul, calculează exact cantitatea de combustibil necesare pe durata competiției.

Costul unui litru de benzină de competiție ajunge la 6 euro, potrivit lui Marco Leu, în consecință, participarea la o etapă ajunge, doar din punctul de vedere al costurilor plătite pentru combustibil, la peste 1250 de lei.

„Eu sper să coste mai puțin. Spre exemplu, benzina de curse cu care mergem este 6 euro litrul. La viteză în coastă, încercăm să calculăm exact benzina cu care mergem. Contează fiecare kilogram. La o etapă, se ard cam 40-50 de litri cu mașina mea,” a dezvăluit Marco Leu.

Publicitate

Lecția învățată de Marco Leu de la tatăl său

Fost campion mondial în box și campion național la raliuri, Mihai Leu i-a transmis lui Marco Leu importanța de a avea o etică a muncii, de a lupta pentru dorințele sale și de a face orice cu dedicare.

Identificând exact lecția numărul unu primită de la tatăl său, Marco Leu a răspuns, în exclusivitate pentru Sport.ro: „Să muncesc mult pentru ce îmi doresc și să încerc tot timpul să fiu cel mai bun în ceea ce fac. Și dacă fac ceva, să o fac cu dedicare și să fiu profesionist”.

﻿În rubrica 'întrebările-fulger', Marco Leu s-a referit și la amintirea cu tatăl său care îl face să zâmbească automat. A dezvăluit că obișnuiau să joace multe meciuri de FIFA, pe consolă.

„Noi ne jucam foarte mult FIFA, pe PlayStation. Când îmi aduc aminte, zâmbesc. Toate amintirile pe care le am mă fac să zâmbesc. Tata juca FIFA de când eram eu mic,” a adăugat Marco Leu, în emisiunea Poveștile Sport.ro.

Mari iubitori de sport, Mihai și Marco Leu au împărtășit pasiunea pentru Corvinul Hunedoara, clubul-simbol al orașului, revenit în Superligă, în 2026, după mai bine de trei decenii de absență.

Publicitate
Articol recomandat de stirileprotv.ro
O chiriașă va primi 6.000 de euro despăgubiri după ce proprietarul a încercat să o dea afară. Ce i-a reproșat
O chiriașă va primi 6.000 de euro despăgubiri după ce proprietarul a încercat să o dea afară. Ce i-a reproșat
ULTIMELE STIRI
FC Botoșani - UTA, LIVE TEXT de la 17:15 pe Sport.ro. Echipele de start
FC Botoșani - UTA, LIVE TEXT de la 17:15 pe Sport.ro. Echipele de start
Arbitrul a văzut nebunia din Rayo Vallecano - Bilbao și a oprit meciul! Partida a fost suspendată
Arbitrul a văzut nebunia din Rayo Vallecano - Bilbao și a oprit meciul! Partida a fost suspendată
„Cine va câștiga Superliga?” Ciprian Marica a dat răspunsul
„Cine va câștiga Superliga?” Ciprian Marica a dat răspunsul
Marius Lăcătuș, verdict despre Laurențiu Reghecampf la FCSB: „Îmi aduc aminte”
Marius Lăcătuș, verdict despre Laurențiu Reghecampf la FCSB: „Îmi aduc aminte”
Arsenal - Leeds United 2-1. „Tunarii” au reușit „remontada” (VOYO SPORT 1)
Arsenal - Leeds United 2-1. „Tunarii” au reușit „remontada” (VOYO SPORT 1)
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Fosta luptătoare din UFC și-a surprins fanii cu un pictorial interzis minorilor: ”Sunt puși, nu?”

Fosta luptătoare din UFC și-a surprins fanii cu un pictorial interzis minorilor: ”Sunt puși, nu?”

Ruptură totală la FCSB! Mihai Stoica, întrebat dacă își dă demisia, după acuzațiile grave ale lui Mustață: "Becali a primit probele"

Ruptură totală la FCSB! Mihai Stoica, întrebat dacă își dă demisia, după acuzațiile grave ale lui Mustață: "Becali a primit probele"

”Pe făraș” la FCSB, poate avea parte de o răsturnare de situație: ”Va avea șansa lui!”

”Pe făraș” la FCSB, poate avea parte de o răsturnare de situație: ”Va avea șansa lui!”

Victor Pițurcă a răbufnit când a văzut la ce echipă poate ajunge Adrian Mutu: ”Înseamnă că nu mi-a ascultat sfatul!”

Victor Pițurcă a răbufnit când a văzut la ce echipă poate ajunge Adrian Mutu: ”Înseamnă că nu mi-a ascultat sfatul!”

Criticat de marele Zvonimir Boban, Cristi Chivu a dat replica la conferința de presă

Criticat de marele Zvonimir Boban, Cristi Chivu a dat replica la conferința de presă

Mircea Sandu s-a convins după ce a văzut meciurile României din Nations League: ”Asta trebuie să facă Hagi”

Mircea Sandu s-a convins după ce a văzut meciurile României din Nations League: ”Asta trebuie să facă Hagi”



Recomandarile redactiei
Arbitrul a văzut nebunia din Rayo Vallecano - Bilbao și a oprit meciul! Partida a fost suspendată
Arbitrul a văzut nebunia din Rayo Vallecano - Bilbao și a oprit meciul! Partida a fost suspendată
„Cine va câștiga Superliga?” Ciprian Marica a dat răspunsul
„Cine va câștiga Superliga?” Ciprian Marica a dat răspunsul
Marius Lăcătuș, verdict despre Laurențiu Reghecampf la FCSB: „Îmi aduc aminte”
Marius Lăcătuș, verdict despre Laurențiu Reghecampf la FCSB: „Îmi aduc aminte”
Nota de plată pentru Cristiano Ronaldo! Federația a anunțat pedeapsa
Nota de plată pentru Cristiano Ronaldo! Federația a anunțat pedeapsa
Gigi Becali a dat scorul exact la FCSB - Oțelul, primul meci după revenirea lui Reghecampf
Gigi Becali a dat scorul exact la FCSB - Oțelul, primul meci după revenirea lui Reghecampf
Alte subiecte de interes
Ce a făcut Marco Leu cu centurile lui Mihai Leu. Dezvăluire emoționantă a fiului fostului campion mondial
Ce a făcut Marco Leu cu centurile lui Mihai Leu. Dezvăluire emoționantă a fiului fostului campion mondial
Marco Leu, povești emoționante cu Mihai Leu: "Tot timpul mă gândesc la el. Povesteam absolut orice, eram cei mai buni prieteni"
Marco Leu, povești emoționante cu Mihai Leu: "Tot timpul mă gândesc la el. Povesteam absolut orice, eram cei mai buni prieteni"
Record istoric pentru motorsportul din România! Simone Tempestini a devenit campion absolut pentru a 10-a oară în carieră
Record istoric pentru motorsportul din România! Simone Tempestini a devenit campion absolut pentru a 10-a oară în carieră
Fenomenul Oliver Diaconescu: campion național de seniori la slalom paralel, la numai 13 ani!
Fenomenul Oliver Diaconescu: campion național de seniori la slalom paralel, la numai 13 ani!
Vezi lista celor 18 debutanti la nationala din mandatul lui Razvan! Care a confirmat?
Vezi lista celor 18 debutanti la nationala din mandatul lui Razvan! Care a confirmat?
Radu Benea a devenit campion național la viteză în coastă pentru al doilea an consecutiv
Radu Benea a devenit campion național la viteză în coastă pentru al doilea an consecutiv
CITESTE SI
Mașini cu frâne dezactivate și improvizații periculoase, la RAR. Un vehicul avea buturugi de lemn în locul pieselor originale

stirileprotv Mașini cu frâne dezactivate și improvizații periculoase, la RAR. Un vehicul avea buturugi de lemn în locul pieselor originale

Unde ar fi plănuit copilotul Flydubai care și-a înjunghiat colegul să prăbușească avionul cu peste 180 de pasageri

stirileprotv Unde ar fi plănuit copilotul Flydubai care și-a înjunghiat colegul să prăbușească avionul cu peste 180 de pasageri

Cele două variante de guvern luate în calcul de Luca Niculescu. Cum ar putea ajunge să depindă de voturile SOS România

stirileprotv Cele două variante de guvern luate în calcul de Luca Niculescu. Cum ar putea ajunge să depindă de voturile SOS România

Alertă pe aeroportul Otopeni. Un avion cu 228 de pasageri s-a întors din drum după câteva minute și a aterizat de urgență

stirileprotv Alertă pe aeroportul Otopeni. Un avion cu 228 de pasageri s-a întors din drum după câteva minute și a aterizat de urgență

Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!