VIDEO EXCLUSIV Ce a făcut Marco Leu cu centurile lui Mihai Leu. Dezvăluire emoționantă a fiului fostului campion mondial

Ce a făcut Marco Leu cu centurile lui Mihai Leu. Dezvăluire emoționantă a fiului fostului campion mondial Box Cea mai teribila lupta! Primul campion al Romaniei la box profesionist, Mihai Leu, a fost operat chiar de ziua lui! VIDEO
SPORT.RO
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Marco Leu a fost invitat în emisiunea Poveștile Sport.ro.

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centuricampion mondialMarco LeuMihai LeuBoxPoveștile sport.ro
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  • Fiul lui Mihai Leu, Marco Leu, invitat la Poveștile Sport.ro.

A trecut mai bine de un an de când Mihai Leu nu mai este printre noi. 1 iulie va fi pentru totdeauna o zi tristă pentru România: sportivul care a fost de neînvins în ring și care a luptat zi de zi pentru viața sa apoi, mulți ani, a pierdut cea mai grea încercare pe care soarta i-a pus-o în față.

Campion mondial WBO la semimijlocie în 1997, cea mai mare realizare din ring, Mihai Leu își ținea mereu trofeele și distincțiile la loc de cinste. Fiul său, Marco Leu, invitatul lui Andru Nenciu în emisiunea Poveștile Sport.ro, a dezvăluit că ține toate aceste merite ale tatălui său într-un loc special acum.

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Marco Leu, despre trofeele lui Mihai Leu: ”Când mă uit la ele, mă motivează!” 

Le are în sala de sport a locuinței din Hunedoara, iar de fiecare dată când le vede e motivat să tragă și mai tare pentru visul său, de a ajunge tot mai sus în cariera din automobilism.

”În locuința de la Hunedoara avem o sală de sport, iar acolo avem o zonă specială unde sunt expuse toate trofeele lui. Practic, când pedalez pe bicicleta din sala de sport, îmi place să mă uit la ele. Mă motivează.

Împreună cu mama le păstrăm cu mare grijă... am și arhivat câteva înregistrări cu el. În primăvară am făcut rost de un video, ne-am uitat la câteva casete cu momente interesante din cariera lui”, a dezvăluit Marco Leu la Poveștile Sport.ro, despre trofeele lui Mihai Leu.

Mihai Leu i-a insuflat fiului său dragostea pentru sport

Tot în emisiunea lui Andru Nenciu, Marco Leu a dezvăluit cum s-a îndrăgostit de sporturile de iarnă, a vorbit despre pasiunea sa pentru ciclism și făcut o scurtă trecere în revistă a perioadei în care lucra într-o stațiune din Austria.

Marco a preluat de la tatăl său dragostea pentru sport, iar în acest moment se poate lăuda nu doar cu performanțele de pe circuitul de mașini rapide. Se dă cu bicicleta, practică snowboardingul, iar mersul pe jos face parte din rutina sa.

La emisiune, Marco Leu a venit pe jos. ”Cât timp e frumos afară, e păcat să nu mergem mai mult pe jos”, a spus fiul marelui campion la box.

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