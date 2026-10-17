Marco Leu a fost invitatul lui Andru Nenciu în emisiunea Poveștile Sport.ro, cu câteva săptămâni înainte de a ieși, oficial, campion național la viteză în coastă, în proba debutanților.

Fiul fostului campion național la raliuri și-a dezvoltat și intensificat interesul pentru această disciplină a sporturilor cu motor, ajungând acum să își propună noi progrese care i-ar putea asigura trecerea la probele de pilotaj profesionist.

Benzina de curse utilizată de Marco Leu costă 6 euro / litru

În exclusivitate la Poveștile Sport.ro, Marco Leu a dezvăluit și cât de mari sunt costurile acoperite pentru combustibilul consumat în timpul curselor.

Marco Leu a explicat că, înainte de curse, piloții, împreună cu staff-ul, calculează exact cantitatea de combustibil necesare pe durata competiției, pentru a-și maximiza eficiența aerodinamică.

Costuri de peste 1250 de lei, doar pe combustibil, la o etapă de viteză în coastă

Costul unui litru de benzină de competiție ajunge la 6 euro, potrivit lui Marco Leu, în consecință, participarea la o etapă ajunge, doar din punctul de vedere al costurilor plătite pentru combustibil, la peste 1250 de lei.

Întrebat în emisiunea Poveștile Sport.ro cât va costa litrul de benzină în 2027, Marco Leu a oferit răspunsul care este pe buzele tuturor pasionaților de automobile:

„Eu sper să coste mai puțin,” a punctat Marco Leu, înainte de a explica prețurile plătite pentru a putea concura în probele de viteză în coastă.

„Benzina de curse cu care mergem este 6 euro litrul. La viteză în coastă, încercăm să calculăm exact benzina cu care mergem. Contează fiecare kilogram. La o etapă, se ard cam 40-50 de litri cu mașina mea,” a dezvăluit Marco Leu.