Marco Leu, fiul lui Mihai Leu, invitat la Poveștile Sport.ro.

Marco Leu, fiul marelui campion Mihai Leu, a fost invitatul lui Andru Nenciu la o nouă ediție a emisiunii Poveștile Sport.ro. În vârstă de 33 de ani, juniorul a vorbit despre cariera sa în automobilism, despre cum l-a influențat tatăl său în alegerea făcută, dar a rememorat și o serie de momente care i-au rămas aproape de inimă, episoade petrecute alături de părinții săi, Anna și Mihai Leu.

Marco Leu, fiul lui Mihai Leu, invitatul lui Andru Nenciu la Poveștile Sport.ro

Dragostea față de localitatea natală, Hunedoara, l-a făcut pe regretatul Mihai Leu să se implice foarte mult atunci când a venit vorba de sportul din zonă. Marco Leu și-a amintit că actuala echipă din Superliga României, Corvinul Hunedoara, a luat ființă în urmă cu mai mulți ani, când Mihai Leu sau Ioan Andone s-au implicat în elaborarea acestei inițiative.

Iubitor al sportului în general, Mihai Leu a vrut să dea viață fotbalului din Hunedoara, iar o echipă locală să aducă, din nou, un entuziasm general la nivel de comunitate.

Mihai Leu a ajutat în cadrul noului proiect Corvinul Hunedoara

Cu siguranță, fostul mare campion la box ar fi savurat fiecare moment al Corvinului din ultima perioadă, în special al meciurilor din Superliga României.

Altfel, Marco Leu s-a referit și la amintirea cu tatăl său care îl face să zâmbească din senin. A dezvăluit că obișnuiau să joace multe meciuri de FIFA pe consolă.

”Toate amintirile cu tata mă fac să zâmbesc. Ne jucam mult pe PlayStation, ne jucam FIFA, iar când îmi aduc aminte, zâmbesc.

El juca FIFA de mult timp, de când eram copil. Era mare fan Corvinul, iar după desființarea Corvinului, din 2005 sau 2006, au pus bazele, el, Ioan Andone și primarul, echipei FC Hunedoara. De acolo s-a născut Corvinul de azi”, precizat Marco Leu în emisiunea Poveștile Sport.ro.

Mari iubitori de sport, Mihai și Marco Leu au împărtășit pasiunea pentru Corvinul Hunedoara, clubul-simbol al orașului, revenit în Superligă, în 2026, după mai bine de trei decenii de absență.