Scorul pe reprize a fost 4-3, 6-2, 5-4, 6-5. Pentru România au marcat Georgescu 5 goluri, Neamţu 4, Prioteasa 3, Iudean 1, Fulea 1, Gheorghe 1, iar din echipa Muntenegrului s-au remarcat Vuckovic 6 şi Matkovic 5.

Rezultatele complete ale României la Campionatul European de la Belgrad: 16-8 cu Slovacia, 20-19 cu Turcia şi 6-20 cu Italia (grupa preliminară D); 9-17 cu Croaţia, 15-10 cu Georgia, 9-18 cu Grecia (grupa principală F); 15-21 cu Muntenegru (locurile 7-8).

Joi s-au mai jucat şi alte meciuri de clasament, după cum urmează: Olanda – Turcia 25-8 (locurile 11-12), Franţa – Georgia 16-13 (9-10). Ultima dispută a zilei este între Spania – Croaţia, pentru locurile 5-6.

Semifinalele sunt programate vineri, între Grecia – Ungaria şi Serbia – Italia, urmate de finalele pentru medalii (25 ianuarie). Pe locurile 13-16 s-au clasat echipele Malta, Slovacia, Slovenia şi Israel.

Obiectivul tricolorilor antrenaţi de Bogdan Rath a fost clasarea în primele 8 locuri, care asigură şi calificarea la Campionatul Mondial din 2027 (Budapesta).

La CE din 2024, România s-a clasat tot pe locul 8, iar trofeul a revenit Spaniei, care a învins Croaţia în finală (11-10).

