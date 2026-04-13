România, eșec dramatic cu Australia

Naţionala masculină de polo a României a fost învinsă, luni, de reprezentativa Australiei, după aruncări de departajare, scor 16-14, şi a încheiat pe locul 6 în Malta, gazda turneului preliminar al Cupei Mondiale – Divizia 2.

”Chiar dacă nu a fost finalul dorit, această Cupă Mondială arată clar dorinţa şi potenţialul echipei noastre. Capul sus, băieţi – aţi făcut o ţară întreagă mândră! Final de Cupă, dar începutul unor performanţe şi mai mari!”, a fost mesajul FR Polo.

Tricolorii au câştigat neînvinşi grupa din care au făcut parte în urma victoriilor cu Slovacia 14-9, Africa de Sud 28-5 şi Malta 14-9, după care au eliminat Argentina în optimi, scor 21-11. În sferturi, România a pierdut cu Muntenegru, scor 8-14, iar apoi a dispus de echipa sportivilor neutri (Rusia), cu 16-12, în primul meci pentru clasarea pe locurile 5-8.

Turneul din Malta are programată finala luni seară, între Muntenegru - Georgia. Ambele s-au calificat la turneul final al Cupei Mondiale, alături de Australia, în calitate de gazdă, între 21-25 iulie.

De la turneul preliminar al primei divizii valorice (6-12 aprilie) s-au calificat cinci echipe: Spania, Italia, Grecia, Ungaria şi Croaţia.

Este prima ediţie a Cupei Mondiale cu sistem de calificare de două divizii valorice, scrie News.ro.