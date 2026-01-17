FOTO EXCLUSIV Bazinul Floreasca, readus la viață! Alex Matei, președintele Federației de Polo, implicare maximă: „Abia mă pot da jos din pat”

Bazinul Floreasca, readus la viață! Alex Matei, președintele Federației de Polo, implicare maximă: „Abia mă pot da jos din pat” Polo
Ovidiu Neacșu
Data publicarii:
Data actualizarii:

Alex Matei, președintele Federației de Polo, a scos în evidență lucrurile bune legate de infrastructura din polo pe apă.

TAGS:
bazinul floreascaPoloAlexandru Matei
Din articol

România a jucat primele meciuri de la Campionat European de Polo de la Belgrad și a obținut două victorii, în meciurile cu Slovacia și Turcia, dar a pierdut clar duelul cu Italia.

Președintele Federației de Polo, implicat direct în renovarea Bazinului Floreasca: „Abia mă pot da jos din pat”

Președintele Federației de Polo a dezvăluit în dialogul cu Sport.ro că s-a implicat direct în renovarea Bazinului Floreasca, care a fost transformat pur și simplu.

Acel bazin era o ruină, iar Alexandru Matei, împreună cu anumiți sponsori și instituții publice au readus la viață unul dintre cele mai importante bazine din țară.

„Am investit foarte mult în ultima perioadă în el (n.r. Bazinul Floreasca), din resursele proprii, din sponsorizări, iar cu ajutorul câtorva instituții publice am reușit să îl facem să arate cu totul și cu totul altfel, am modernizat foarte mult.

Am o febră musculară, pentru că am fost cu antrenorul federal, am pus vreo 300 de metri pătrați de gresie de plastic care se vede în poze și îmi tremură picioarele de nu mai pot, de trei zile abia mă pot da jos din pat. Arată foarte bine (n.r. la bazinul de la Floreasca).

Suntem undeva la 70%, pentru că am rămas fără bani, sperăm că următoarea conducere să se aplece către bazele sportive, acolo este leagănul poloului românesc, deci Floreasca este inimaginabil.”, a declarat Alexandru Matei în exclusivitate pentru Sport.ro.

  • 74a02830 8342 4889 b7b1 730880338093
×
ÎNAPOI LA ARTICOL

Alexandru Matei: „Infrastructura actuală este suficientă”

Președintele Federației consideră că infrastructura din polo a fost bine păsă la punct în ultimii ani. 

„Strict referitor la polo pe apă, infrastructura actuală este suficientă, chiar bună, față de ce condiții erau acum 15-20 de ani. Este loc de mai bine, dar momentan avem bazine. 

Avem bazine în București, aveam cel mai frumos bazin din țară, cel de la Otopeni, aveam în construcție bazinul din Ploiești pe care l-a vizitat de curând și felicit autoritățile locale, arată extraordinar bazinului, sper să fie gata în luna iunie, așa cum acum spus ei.

Mai avem Arad, Brașov și Focșani, care este administrat de Consiliul Județean Vrancea și s-au ținut deja competiții importante de juniori și seniori acolo. Sunt bazine în țară, sunt acum, însă din păcate impactul acesta financiar și situația economică actuală pun piedici foarte mari, atât cluburilor, cât și federațiilor.”, a adăugat Alex Matei în exclusivitate pentru Sport.ro.

Pentru naționala de polo urmează duelul cu Croația de la acest Campionat European, sâmbătă, de la ora 21:30.

Articol recomandat de stirileprotv.ro
România a cheltuit 7 miliarde de lei pe pensiile speciale ale magistraților în ultimii cinci ani. Câți s-au pensionat
România a cheltuit 7 miliarde de lei pe pensiile speciale ale magistraților în ultimii cinci ani. Câți s-au pensionat
ARTICOLE PE SUBIECT
Meci horror la Belgrad! România, scufundată de Italia la Europeanul de polo: ce urmează pentru elevii lui Bogdan Rath
Meci horror la Belgrad! România, scufundată de Italia la Europeanul de polo: ce urmează pentru elevii lui Bogdan Rath
Reacția ANS după calificarea României în grupele principale de la Europeanul de polo: ”Victorie dramatică și extrem de valoroasă”
Reacția ANS după calificarea României în grupele principale de la Europeanul de polo: ”Victorie dramatică și extrem de valoroasă”
România, victorie URIAȘĂ la Europeanul de polo! Calificare în grupele principale pentru băieții lui Bogdan Rath
România, victorie URIAȘĂ la Europeanul de polo! Calificare în grupele principale pentru băieții lui Bogdan Rath
ULTIMELE STIRI
Manchester United - Manchester City 1-0, ACUM, pe VOYO! „Diavolii roșii” deschid scorul
Manchester United - Manchester City 1-0, ACUM, pe VOYO! „Diavolii roșii” deschid scorul
Noul Neymar!? Starul a trădat-o pe Barcelona și semnează cu PSG
Noul Neymar!? Starul a trădat-o pe Barcelona și semnează cu PSG
Tragedie în Serie A! Patronul clubului a murit
Tragedie în Serie A! Patronul clubului a murit
Număr record de înscrieri pentru bilete la Jocurile Olimpice din 2028
Număr record de înscrieri pentru bilete la Jocurile Olimpice din 2028
Udinese – Inter, 16:00, LIVE TEXT pe Sport.ro. Încă o treaptă pentru Chivu în drumul spre Scudetto. ECHIPELE
Udinese – Inter, 16:00, LIVE TEXT pe Sport.ro. Încă o treaptă pentru Chivu în drumul spre Scudetto. ECHIPELE
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Nicolae Stanciu are o nouă echipă: "Mâine aterizează și semnează"

Nicolae Stanciu are o nouă echipă: "Mâine aterizează și semnează"

Jurgen Klopp pune o singură condiție pentru a prelua Real Madrid

Jurgen Klopp pune o singură condiție pentru a prelua Real Madrid

Dinamo Kiev a făcut anunțul despre Vladislav Blănuță: "Felicitări!"

Dinamo Kiev a făcut anunțul despre Vladislav Blănuță: "Felicitări!"

Gigi Becali și-a anunțat decizia după FC Argeș - FCSB: "Vă promit!"

Gigi Becali și-a anunțat decizia după FC Argeș - FCSB: "Vă promit!"

Golgheterul norvegian a semnat și va juca în România: ”Avem un nou atacant”

Golgheterul norvegian a semnat și va juca în România: ”Avem un nou atacant”

Gigi Becali i-a anunțat plecarea a doua zi după eșecul cu FC Argeș: ”Vreau să reziliem!”

Gigi Becali i-a anunțat plecarea a doua zi după eșecul cu FC Argeș: ”Vreau să reziliem!”



Recomandarile redactiei
Manchester United - Manchester City 1-0, ACUM, pe VOYO! „Diavolii roșii” deschid scorul
Manchester United - Manchester City 1-0, ACUM, pe VOYO! „Diavolii roșii” deschid scorul
Tragedie în Serie A! Patronul clubului a murit
Tragedie în Serie A! Patronul clubului a murit
Olimpiu Moruțan, din nou la FCSB: Becali a confirmat negocierile
Olimpiu Moruțan, din nou la FCSB: Becali a confirmat negocierile
Udinese – Inter, 16:00, LIVE TEXT pe Sport.ro. Încă o treaptă pentru Chivu în drumul spre Scudetto. ECHIPELE
Udinese – Inter, 16:00, LIVE TEXT pe Sport.ro. Încă o treaptă pentru Chivu în drumul spre Scudetto. ECHIPELE
Număr record de înscrieri pentru bilete la Jocurile Olimpice din 2028
Număr record de înscrieri pentru bilete la Jocurile Olimpice din 2028
Alte subiecte de interes
A doua ediție a turneului Anatolie Grințescu, organizată la Alba Iulia, între 6 și 8 septembrie! Echipele participante și programul complet
A doua ediție a turneului Anatolie Grințescu, organizată la Alba Iulia, între 6 și 8 septembrie! Echipele participante și programul complet
Scufundați! România - Italia 7-18, în meciul al patrulea al tricolorilor la Jocurile Olimpice
Scufundați! România - Italia 7-18, în meciul al patrulea al tricolorilor la Jocurile Olimpice
Accidentare horror în UTA Arad – FCSB! I-a cedat genunchiul
Accidentare horror în UTA Arad – FCSB! I-a cedat genunchiul
Naționala României, 100% la Campionatul Mondial! Anunțul federației
Naționala României, 100% la Campionatul Mondial! Anunțul federației
CITESTE SI
CAB amână judecarea cererii de suspendare a judecătorilor CCR Mihai Busuioc și Dacian Dragoș. Când e noul termen

stirileprotv CAB amână judecarea cererii de suspendare a judecătorilor CCR Mihai Busuioc și Dacian Dragoș. Când e noul termen

Angelina Jolie e istorie! Cine o înlocuiește în noul film „Tomb Raider”: Ea este noua Lara Croft

protv Angelina Jolie e istorie! Cine o înlocuiește în noul film „Tomb Raider”: Ea este noua Lara Croft

Un bărbat nevinovat, care a petrecut 13 ani în închisoare, va primi 1,3 milioane de euro de la statul german. „Ești liber!”

stirileprotv Un bărbat nevinovat, care a petrecut 13 ani în închisoare, va primi 1,3 milioane de euro de la statul german. „Ești liber!”

Mărturia cutremurătoare a unui român torturat de polițiști în Verona: „Două săptămâni nu mi-am simțit corpul”

stirileprotv Mărturia cutremurătoare a unui român torturat de polițiști în Verona: „Două săptămâni nu mi-am simțit corpul”

VIDEO VOYO.RO
UFC
UFC Fight Night: Royval vs Kape


00:00
UFC
UFC 323: Dvalishvili vs Yan 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Tsarukyan vs Hooker


00:00
UFC
UFC 322: Della Maddalena vs. Makhachev


00:00
UFC
UFC Fight Night: Bonfim vs Brown


00:00
UFC
UFC Fight Night: Garcia vs Onama


00:00
UFC
UFC 321: Aspinall vs Gane


00:00
UFC
UFC Fight Night: de Ridder vs Hernandez


00:00
UFC
UFC Fight Night: Oliveira vs Fiziev


00:00
UFC
UFC 320: Ankalaev vs Pereira 2


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!