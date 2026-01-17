România a jucat primele meciuri de la Campionat European de Polo de la Belgrad și a obținut două victorii, în meciurile cu Slovacia și Turcia, dar a pierdut clar duelul cu Italia.

Președintele Federației de Polo, implicat direct în renovarea Bazinului Floreasca: „Abia mă pot da jos din pat”



Președintele Federației de Polo a dezvăluit în dialogul cu Sport.ro că s-a implicat direct în renovarea Bazinului Floreasca, care a fost transformat pur și simplu.

Acel bazin era o ruină, iar Alexandru Matei, împreună cu anumiți sponsori și instituții publice au readus la viață unul dintre cele mai importante bazine din țară.

„Am investit foarte mult în ultima perioadă în el (n.r. Bazinul Floreasca), din resursele proprii, din sponsorizări, iar cu ajutorul câtorva instituții publice am reușit să îl facem să arate cu totul și cu totul altfel, am modernizat foarte mult.

Am o febră musculară, pentru că am fost cu antrenorul federal, am pus vreo 300 de metri pătrați de gresie de plastic care se vede în poze și îmi tremură picioarele de nu mai pot, de trei zile abia mă pot da jos din pat. Arată foarte bine (n.r. la bazinul de la Floreasca).

Suntem undeva la 70%, pentru că am rămas fără bani, sperăm că următoarea conducere să se aplece către bazele sportive, acolo este leagănul poloului românesc, deci Floreasca este inimaginabil.”, a declarat Alexandru Matei în exclusivitate pentru Sport.ro.

