Vlad Hagiu împlinește azi, duminică, 29 martie, 63 de ani. Cunoscut drept unul dintre cei mai valoroși poloiști ai lumii, bucureșteanul format la Dinamo a reușit să facă o promovare excelentă sportului cu mingea pe apă românesc ani la rând: și din postura de jucător, dar și din postura de antrenor.

Vlad Hagiu, golgheter al României, a reușit și din funcția de selecționer să promoveze o serie de tineri jucători care au devenit poloiști de bază ai primei reprezentative. O perioadă a fost și selecționer al naționalei feminine a României.

Vlad Hagiu a marcat 1.152 de goluri pentru națională

Produs al celor de la Dinamo, Hagiu, care a practicat înot înainte de polo, a evoluat după Revoluție timp de 14 sezoane şase ani în Italia (șase ani la Siracuza, un an la Cagliari şi şapte ani la Genoa), a devenit golgheter al Campionatului Mondial din 1991 şi a fost component al echipei care a reușit o clasare magnifică - locul patru la Europenele din 1993 de la Sheffield - cel mai bun rezultat la nivel de seniori - egalat de naționala din 2006, condusă de Hagiu din funcția de selecționer, cu George Gaiță președinte.

Vlad Hagiu a strâns 420 de selecții în națională și a marcat 1.152 de goluri (golgheter all-time). A jucat cu prima reprezentativă la Jocurile Olimpice de la Atlanta, din 1996.

Vlad Hagiu, loc 4 la Euro și loc 6 la CM din postura de selecționer

Din postura de antrenor al naționalei, Vlad Hagiu a ocupat locul 6 la Campionatul Mondial de la Montreal (2005) și locul 4 la Campionatul European de la Belgrad (2006), două performanțe uriașe în contextul în care în acea vreme infrastructura pentru polo în București era precară. Hagiu a fost numit la națională în perioada în care președinte la FRP era George Gaiță.