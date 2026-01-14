Elevii lui Bogdan Rath s-au calificat, astfel, în faza grupelor principale de la Campionatul European de polo de la Belgrad. Din Grupa D a mai rămas un singur meci, cel cu Italia de joi, ora 16:15.



Reacția ANS după calificarea României în grupele principale de la Europeanul de polo: ”Victorie dramatică și extrem de valoroasă”



După performanța obținută de naționala României, Agenția Națională pentru Sport a scris un mesaj pe rețelele social media în care a felicitat reprezentativa pentru cele două victorii din meciurile de debut de la CE de polo.



”România demonstrează caracter, curaj și spirit de luptă la Campionatul European de polo pe apă!



Naționala masculină de polo a României a obținut o victorie dramatică și extrem de valoroasă în fața Turciei, scor 20–19 (4–5, 7–5, 7–5, 2–4), în Grupa D a Campionatului European găzduit de Serbia, la Belgrad. A fost un meci intens, care a pus la încercare nervii, rezistența și unitatea echipei.



Deși România pornea favorită clară, după debutul excelent cu Slovacia (16–8), confruntarea cu Turcia s-a dovedit una extrem de disputată. Conduși pe parcursul jocului, tricolorii au revenit spectaculos, au preluat controlul și au demonstrat că adevărata forță se vede atunci când presiunea este maximă.



Această victorie înseamnă mai mult decât un rezultat pe tabelă: înseamnă muncă, sacrificiu, încredere și dorința de a reprezenta România cu onoare. Fiecare gol, fiecare intervenție, fiecare secundă de luptă în apă au conturat o echipă care refuză să cedeze și care crede în șansa ei.



Felicitări sportivilor, staff-ului tehnic condus de Bogdan Rath și întregii delegații pentru determinarea, profesionalismul și ambiția demonstrate!



Cu două victorii în grupă, după cele cu Slovacia și Turcia, România este calificată în faza a doua a competiției și privește cu încredere spre ultimul meci din grupă, împotriva Italiei, joi, de la ora 16:15.



ANS susține performanța, susține sportul românesc și este alături de toți cei care duc tricolorul mai departe, cu mândrie și responsabilitate.



Hai, România! Drumul continuă!”, a scris ANS.

