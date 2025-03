Singurul candidat la funcția de președinte, Matei a fost votat în unanimitate de cei 29 de membri afiliați prezenți (115 voturi). Tot în unanimitate au câștigat și cei doi vicepreședinți ai Federației Române de Polo, Sorin Șăulean și Nicolae Diaconu.



Cele patru posturi de membru în Biroul Federal au fost câștigate de Mihai Constantin Stănescu (107 voturi), Teodor Bogdan Matei (106 voturi), Bogdan Cojocariu (105 voturi) și Costel Matei (76 voturi). Al cincilea candidat, Daniel Tănase a obținut doar 30 voturi.



Alexandru Matei a declarat, pentru AGERPRES, că votul membrilor afiliați reprezintă o recunoaștere a muncii sale din primul mandat.



'Sunt foarte bucuros de rezultatul acestor alegeri pentru că reprezintă o recunoaștere a muncii pe care am depus-o alături de colegii mei din conducerea FRP în ultimii patru ani. Am preluat federația într-o perioadă foarte, foarte grea, dar am reușit să o aducem acolo unde ne-am propus, adică în elita poloului mondial. Mai avem însă foarte mult de muncă', a spus el.



'Îmi propun să ne menținem în elita mondială și să ne îmbunătățim anumite rezultate începând cu categoriile de juniori. De asemenea, ne dorim să finalizăm modernizarea bazinului Floreasca. Sunt bucuros, dar în același timp mă simt responsabil pentru cei patru ani care urmează, pentru că nu va fi ușor. S-au anunțat deja bugetele pentru federații, e clar că urmează o perioadă dificilă pentru sportul românesc, dar eu sunt convins că ține de noi, cei care conducem federațiile, să completăm ceea ce vine de la bugetul de stat', a adăugat președintele FRP.



În vârstă de 44 de ani, fost jucător al echipei naționale, Alexandru Matei conduce Federația Română de Polo din mai 2021, atunci când a câștigat alegerile cu unanimitate de voturi.

agerpres