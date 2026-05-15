Cosmin Radu, dezlănțuit și la aproape 45 de ani! Legendarul poloist face legea în bazin la Dinamo

Echipa din Ștefan cel Mare este aproape să câștige finala pentru locul 3, disputată cu Rapid.

După 17-12 și 11-9 cu Rapid, Dinamo a luat o opțiune serioasă pentru câștigarea medaliilor de bronz în Superliga Națională de polo masculin.

Legendarul poloist Cosmin Radu (45 de ani în toamnă) a înscris câte două goluri pentru Dinamo în fiecare dintre meciurile finalei și rămâne în continuare om de bază pentru echipa lui Andrei Mateiași.

Dinamo - Rapid 11-9 după 17-12

”POLO. Conducem cu 2-0

🔥Dinamo câștigă și al doilea meci în fața celor de la Rapid pentru medalia de bronz. Al doilea joc din bazinul Tolea Grințescu a fost unul echilibrat, cu oaspeții în avantaj la început, dar care s-a încheiat în favoarea noastră după o evoluție bună pe final.

🗓️Următorul meci va fi în bazinul adversarei pe 19 mai.

Marcatorii formației Dinamo:

🤽‍♂️Cosmin Radu – 2 goluri

🤽‍♂️Andrei Prioteasa – 4 goluri

🤽‍♂️Matei Luțescu – 1 gol

🤽‍♂️Cristian Roșan – 1 gol

🤽‍♂️Mockhi – 1 gol

🤽‍♂️Luka Chikovani – 1 gol

🤽‍♂️Ionuț Vrinceanu – 1 gol”, a postat la final CS Dinamo București.

Veteranul Cosmin Radu, ”cel mai valoros jucător român din ultimii 20 de ani”

În 2024, Dinamo anunța prelungirea contractului cu Cosmin Radu:

”Cel mai valoros jucător român din ultimii 20 de ani va mai juca un sezon la Dinamo 

Cosmin Radu (42 de ani), poloistul român de talie mondială, care a jucat cea mai mare parte a carierei sale în Italia și Croația, fiind considerat unul dintre cei mai buni centri din lume din generația sa, rămâne în ”Șoseaua Ștefan cel Mare”.

Ulterior, Radu și-a prelungit înțelegerea din Ștefan cel Mare și pentru sezonul în curs, 2025-2026.

VIDEO EXCLUSIV Cosmin Radu, invitat la Poveștile Sport.ro

Foto: Academia de Polo pe Apă CS Dinamo București

