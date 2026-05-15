După 17-12 și 11-9 cu Rapid, Dinamo a luat o opțiune serioasă pentru câștigarea medaliilor de bronz în Superliga Națională de polo masculin.
Legendarul poloist Cosmin Radu (45 de ani în toamnă) a înscris câte două goluri pentru Dinamo în fiecare dintre meciurile finalei și rămâne în continuare om de bază pentru echipa lui Andrei Mateiași.
Dinamo - Rapid 11-9 după 17-12
”POLO. Conducem cu 2-0
🔥Dinamo câștigă și al doilea meci în fața celor de la Rapid pentru medalia de bronz. Al doilea joc din bazinul Tolea Grințescu a fost unul echilibrat, cu oaspeții în avantaj la început, dar care s-a încheiat în favoarea noastră după o evoluție bună pe final.
🗓️Următorul meci va fi în bazinul adversarei pe 19 mai.
Marcatorii formației Dinamo:
🤽♂️Cosmin Radu – 2 goluri
🤽♂️Andrei Prioteasa – 4 goluri
🤽♂️Matei Luțescu – 1 gol
🤽♂️Cristian Roșan – 1 gol
🤽♂️Mockhi – 1 gol
🤽♂️Luka Chikovani – 1 gol
🤽♂️Ionuț Vrinceanu – 1 gol”, a postat la final CS Dinamo București.
Veteranul Cosmin Radu, ”cel mai valoros jucător român din ultimii 20 de ani”
În 2024, Dinamo anunța prelungirea contractului cu Cosmin Radu:
”Cel mai valoros jucător român din ultimii 20 de ani va mai juca un sezon la Dinamo
Cosmin Radu (42 de ani), poloistul român de talie mondială, care a jucat cea mai mare parte a carierei sale în Italia și Croația, fiind considerat unul dintre cei mai buni centri din lume din generația sa, rămâne în ”Șoseaua Ștefan cel Mare”.
Ulterior, Radu și-a prelungit înțelegerea din Ștefan cel Mare și pentru sezonul în curs, 2025-2026.