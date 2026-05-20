Dinamo a câştigat marţi seara, în deplasare, și a treia partidă din cele cinci programate inițial în finala mică a Superligii Naţionale la polo masculin, scor 16-10, cu Rapid, și a obţinut astfel medalia de bronz a sezonului.
În prima dispută, Dinamo s-a impus cu 17-12, iar în a doua cu 11-9 - cu 3-0 la general, trupa din Ștefan cel Mare încheie pe locul 3 sezonul 2025-2026.
Dinamo - Rapid 16-10 în ultimul meci al finalei mici și 3-0 la general
”🥉MEDALII DE BRONZ pentru Dinamo la finalul Superligii Naționale de Polo!
După primele două victorii (17-12 și 11-9) în meciul de azi, din deplasare, am fost net superiori și am urcat meritat pe podium.
CS RAPID 1️⃣0️⃣-1️⃣6️⃣ CS DINAMO
Pe reprize: 1-1, 2-5, 2-7, 5-3
Un sezon încheiat cu:
🥈Locul 2 în Cupa României
🥉Locul 3 în Superliga Națională de Polo “Suzuki”
Lotul dinamovist și marcatorii de azi:
1. 🤽♂️ Mihai Pădureț
2. 🤽♂️ Cosmin Radu - 1🏐
3. 🤽♂️ Tiberiu Cojocariu
4. 🤽♂️ Andrei Prioteasa - 2🏐
5. 🤽♂️ Riccardo Sachetti - 2🏐
6. 🤽♂️ Matei Luțescu - 1🏐
7. 🤽♂️ Cristian Roșan - 1🏐
8. 🤽♂️ Andrei Marinescu - 2🏐
9. 🤽♂️ Meskhi Giorgi
10. 🤽♂️ Chikovani Luka - 4🏐
11. 🤽♂️ Vlad Ristea
12. 🤽♂️ Ionuț Vânceanu - 2🏐
13. 🤽♂️ Matei Marchitan
14. 🤽♂️ Dragomir Filip - 1🏐
15.🤽♂️ Cosmin Popa
Nu au jucat în acest meci, dar au luptat pentru Dinamo în acest sezon al Superligii:
🤽♂️ Eusebio Ciobanu
🤽♂️ Fedor Fuflygin
🤽♂️ Alexander Paladiciuc
🤽♂️ Roland Bogdandi
🤽♂️ Konstantine Andguladze
🤽♂️ Charles Negus
Antrenor principal Andrei Mateiași
Antrenori secunzi Bogdan Giuclea
Laurențiu Ticală
Dragoș Stoenescu
Kinetoterapeut Gațe Alexandru
Coordonator Daniel Tănase
🔴 FELICITĂRI TUTUROR ! 🔴
SĂ MERGEM MAI DEPARTE!”, a postat la final Academia de Polo pe Apă CS Dinamo București.
Oradea și Steaua luptă pentru titlul de campioană
Pentru titlul naţional luptă, tot în cinci partide, campioana en-titre CSM Oradea şi vicecampioana Steaua Bucureşti.
După primele confruntări, scorul este egal, 1-1 (14-16, 11-10), iar seria se mută la Bucureşti (22 şi 24 mai). Un eventual meci decisiv va avea loc în 29 mai (Oradea).
La feminin, titlul a fost câştigat de echipa CSM Unirea Alba Iulia, urmată pe podium de Steaua Bucureşti şi Rapid Bucureşti.