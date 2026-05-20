Dinamo a câştigat marţi seara, în deplasare, și a treia partidă din cele cinci programate inițial în finala mică a Superligii Naţionale la polo masculin, scor 16-10, cu Rapid, și a obţinut astfel medalia de bronz a sezonului.

În prima dispută, Dinamo s-a impus cu 17-12, iar în a doua cu 11-9 - cu 3-0 la general, trupa din Ștefan cel Mare încheie pe locul 3 sezonul 2025-2026.

Dinamo - Rapid 16-10 în ultimul meci al finalei mici și 3-0 la general

”🥉MEDALII DE BRONZ pentru Dinamo la finalul Superligii Naționale de Polo!

După primele două victorii (17-12 și 11-9) în meciul de azi, din deplasare, am fost net superiori și am urcat meritat pe podium.

CS RAPID 1️⃣0️⃣-1️⃣6️⃣ CS DINAMO

Pe reprize: 1-1, 2-5, 2-7, 5-3

Un sezon încheiat cu:

🥈Locul 2 în Cupa României

🥉Locul 3 în Superliga Națională de Polo “Suzuki”

Lotul dinamovist și marcatorii de azi:

1. 🤽‍♂️ Mihai Pădureț

2. 🤽‍♂️ Cosmin Radu - 1🏐

3. 🤽‍♂️ Tiberiu Cojocariu

4. 🤽‍♂️ Andrei Prioteasa - 2🏐

5. 🤽‍♂️ Riccardo Sachetti - 2🏐

6. 🤽‍♂️ Matei Luțescu - 1🏐

7. 🤽‍♂️ Cristian Roșan - 1🏐

8. 🤽‍♂️ Andrei Marinescu - 2🏐

9. 🤽‍♂️ Meskhi Giorgi

10. 🤽‍♂️ Chikovani Luka - 4🏐

11. 🤽‍♂️ Vlad Ristea

12. 🤽‍♂️ Ionuț Vânceanu - 2🏐

13. 🤽‍♂️ Matei Marchitan

14. 🤽‍♂️ Dragomir Filip - 1🏐

15.🤽‍♂️ Cosmin Popa

Nu au jucat în acest meci, dar au luptat pentru Dinamo în acest sezon al Superligii:

🤽‍♂️ Eusebio Ciobanu

🤽‍♂️ Fedor Fuflygin

🤽‍♂️ Alexander Paladiciuc

🤽‍♂️ Roland Bogdandi

🤽‍♂️ Konstantine Andguladze

🤽‍♂️ Charles Negus

Antrenor principal Andrei Mateiași

Antrenori secunzi Bogdan Giuclea

Laurențiu Ticală

Dragoș Stoenescu

Kinetoterapeut Gațe Alexandru

Coordonator Daniel Tănase

🔴 FELICITĂRI TUTUROR ! 🔴

SĂ MERGEM MAI DEPARTE!”, a postat la final Academia de Polo pe Apă CS Dinamo București.

Oradea și Steaua luptă pentru titlul de campioană

Pentru titlul naţional luptă, tot în cinci partide, campioana en-titre CSM Oradea şi vicecampioana Steaua Bucureşti.

După primele confruntări, scorul este egal, 1-1 (14-16, 11-10), iar seria se mută la Bucureşti (22 şi 24 mai). Un eventual meci decisiv va avea loc în 29 mai (Oradea).

La feminin, titlul a fost câştigat de echipa CSM Unirea Alba Iulia, urmată pe podium de Steaua Bucureşti şi Rapid Bucureşti.

