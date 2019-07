FCSB - BOTOSANI 0-2 | "Nu am primit nimic oficial de la FCSB!" Ce spune "cel mai bun fundas stanga din Romania" despre plecarea la FCSB si despre victoria istorica din aceasta seara

Botosani a obtinut prima victorie din istorie in fata celor de la FCSB.

Botosani a invins-o cu 2-0 pe FCSB si a obtinut primul succes din istorie in fata ros-albastrilor. Aristidis Soiledis a vorbit la finalul partidei despre victoria din aceasta seara si despre o posibilia plecare la FCSB

"Am jucat foarte bine. Am facut un fotbal de posesie, am meritat sa castigam, era foarte important pentru noi. Nu a fost o mare surpriza pentru noi, ne-am antrenat ca sa jucam asa si antrenorul ne-a cerut sa jucam asa, sa tinem de minge si sa ne facem jocul. Ceva oficial la mine nu a ajuns, am contract cu Botosani, daca cineva ma doreste poate sa vorbeasca cu conducerea. E important atunci cand echipa are incredere in tine sa dai 100%. Stiam ca nu au fundas stanga de meserie, nu e usor pentru ei, dar nu este problema noastra, e problema antrenorului de la FCSB. Avem o echipa buna, ne-a placut sa jucam , ne-am bucurat de fotbal. Ongenda a zis ca nu pleaca la FCSB, daca vrea sa stea, sa stea, in ceea ce ma priveste eu am contract aici, vedem ce se va intampla", a declarat Soiledis la Digi.

Ongenda: "Nu ma intereseaza ce a zis domnul Becali"



Ongenda a declarat la finalul partidei ca nu il intereseaza ce a zis Gigi Becali despre el si a spus ca va ramane la Botosani.

"Am jucat un meci tactic foarte bun impreuna. Echipa a jucat cel mai bun meci, am castigat 2-0, e cel mai bine. Am muncit cu totii impreuna, este meritul tuturor. El ne spune tot timpul ca se gandeste la victorie, indiferent de adversar. Incercam sa castigam toate meciurile. Este problema lui Becali ca a zis ca nu as avea loc la FCSB. Stau la Botosani, nu ma intereseaza ce a zis domnul Becali", a declarat Ongenda la finalul partidei.

Soliedis a declarat in urma cu o zi ca e cel mai bun fundas stanga din Romania dupa parerea sa.

"Sunt sigur ca eu sunt cel mai bun fundas stanga. Sunt sigur de asta. Nu-mi place sa vorbesc asa despre mine, dar cred ca in acest moment sunt cel mai bun. Daca cineva ma vrea, echipa mea e aici, presedintele e aici, antrenorul, agentul meu si putem vorbi despre asta”, a spus Soiledis in urma cu o zi la Telekom