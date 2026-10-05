Acest argument nu are voie să stea în picioare când e vorba despre prima reprezentativă, acolo unde, se presupune, că sunt cei mai buni jucători și cei mai buni antrenori din țară! Jucători, din nefericire, sunt, într-adevăr, cam cei mai buni, alții nu avem. Ne-am fi dorit alții, din tot sufletul, dar nu sunt.

Și chiar, oare mai merită Hagi? Sigur, acum vor veni destui cu contraargumentul: „Pe cine să aduci în locul lui?”

În absolut toate discuțiile din spațiul public de după meciul de la Varșovia , s-a pus întrebarea dacă Hagi mai rămâne la națională după meciul de luni, cel împotriva Suediei. Aproape nimeni nu s-a întrebat dacă va mai fi ținut de conducerea FRF, conducere care e cât se poate de clar că nu se pricepe, schimbând selecționeri pe bandă rulantă, ba chiar și atunci când lucrurile mergeau bine, vezi cazul Edi Iordănescu.

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Dar antrenorul, selecționerul, este oare cel mai bun în acest moment? Cel mai în măsură? Până acum, nu pare. Din contră, am asistat la un amatorism grosolan în aceste 3 meciuri din Liga Națiunilor. Nu știm ce se întâmplă în sânul echipei naționale, dar ceea ce vedem pe teren este o harababură indescriptibilă.

Am jucat fotbal doar 22 de minute până la fatidicul moment cu penalty-ul și eliminarea lui Drăgușin. Am spus-o, foarte ușor acordat. Oare nu este prea puțin, domnule Hagi? Chiar nu se vede nimic în gândirea dumneavoastră despre acest lot, nu ați nimerit nici titularii, nici schimbările, nici sistemele. Cu alte cuvinte, v-au prins aceste jocuri cu chiloții-n vine. De-a dreptul.

Oricât ne-ați fost de drag ca jucător, trebuie să înțelegeți că întotdeauna echipa națională va fi mai importantă decât orice fost fotbalist sau antrenor. Chiar și decât legenda Hagi.

În cazul dumneavoastră, ați considerat că doar simpla numire la cârma naționalei va rezolva toate problemele fotbalului românesc, dar iată că nu este așa, și acum v-ați lovit de un zid înalt, rece și de nepătruns: realitatea!

Ați crezut că, dacă-i umflați artificial pe fotbaliștii pe care-i conduceți, vor juca așa cum nu au mai făcut-o niciodată, dar asta nu are cum să se-ntâmple. Simplu. Sau v-ați crezut încă la Viitorul Constanța și doreați să mai vindeți niște produse la FCSB sau în străinătate, de i-ați tot ridicat atât în slăvi?

De ce ați păcălit o țară întreagă că această generație este una de mare valoare și că vă doriți 12 puncte din 12 posibile într-o grupă cu două participante la Mondialul din SUA, Suedia și Bosnia? Și că trebuie de acum să ne calificăm la toate turneele finale?

Ori ne-ați mințit pe toți, ori nu ați analizat bine adversarii și valoarea reală a lotului național, ori dumneavoastră nu vă pricepeți la meseria de selecționer.

Ați venit cu un discurs împăciuitor după aceste înfrângeri, cu umilință, și ați recunoscut că ați greșit. OK, dar asta mai prinde doar la o mică parte dintre suporterii români, cei care ar fi sărit cu o batistă să vă șteargă lacrimile din colțul ochiului.

Adevărul e că nu vă scuză cu nimic, domnule Hagi, faptul că vă turnați acum cenușă în cap, ba, din contră, arată faptul că ați fost total depășit de evenimente.

Și atunci, doamnelor și domnilor, mai merită Hagi să primească credit în continuare? Rămâne de văzut…

Pe Arena Națională vine luni Suedia lui Gyökeres, iar noi nu avem fundași centrali, nu mai avem niciun atacant, iar moralul… să mai discutăm de moral?

Doamne ajută să nu iasă din nou rău!