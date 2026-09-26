Adrian Ilie, fostul mare fotbalist român, a identificat atât părți bune în jocul echipei naționale, cât și părți mai puțin bune, însă, în ciuda faptului că România a debutat cu stângul în noua campanie de Nations League, ”Cobra” speră că ”tricolorii” se vor revanșa în partida cu Bosnia.

Adrian Ilie: ”Nu cred că vor fi atât de multe schimbări!”

Întrebat dacă este de părere că Gică Hagi va efectua multe schimbări față de partida de la Solna, Adi Ilie a transmis că, în opinia sa, echipa de start va rămâne în mare parte aceeași.

De altfel, fostul internațional crede că, după aceste patru meciuri, Hagi va contura nucleul echipei naționale și va pune la punct o tactică prin care să scoată în evidență calitățile jucătorilor români.

”Am avut părți bune și părți rele. O primă repriză interesantă, cu ocazii la ambele porți. O a doua repriză nu chiar atât de bună, dar sperăm să facem puncte în meciurile care urmează. E păcat că nu vor fi spectatori la meciul cu Bosnia, fotbalul are nevoie de așa ceva. Sper să câștigăm meciul și să facem și noi trei puncte. Are foarte mulți jucători la dispoziție, el va decide cum va face tactica, dar nu cred că vor fi atât de multe schimbări.

Pentru mine e important ca echipa să joace bine. Poate Man că e marcatorul golului, Rațiu a jucat bine. Orice punct este foarte bun. Cred că pe Hagi îl interesează evoluția. Fiecare antrenor are tactica lui, dar cu spiritul lui Hagi s-a văzut că România poate mai mult”, a spus Adi Ilie.