România lui Hagi merge din rău în mai rău, în această campanie de coșmar din Nations League! După 1-2 cu Suedia și 2-4 cu Bosnia, a venit acest meci năucitor de la Varșovia: 0-6 cu Polonia!

Din păcate, în loc să se vadă un progres în jocul și în rezultatele primei reprezentative, pe măsură ce Hagi adună tot mai multe partide pe bancă, se întâmplă exact invers. Și, totuși, cei care se agață de speranța că actualul selecționer poate aduce ceva bun la națională, bat moneda pe prima „bucată“ a meciului Polonia – România. Pentru că, într-adevăr, timp de 20 de minute, tricolorii s-au bătut de la egal la egal cu Lewandowski și compania. Apoi însă, s-a petrecut momentul în urma căruia s-a „rupt“ totul pentru noi.

Radu Drăgușin, cel mai slab tricolor de pe teren, în Polonia – România

În minutul 22, la o fază la care l-a scăpat pe Lewandowski din marcaj, Radu Drăgușin a încercat să-l oprească pe starul gazdelor, dezechilibrându-l cu mâna. Vârful Poloniei a amplicat căderea în careu și a obținut atât lovitura de la 11 metri, cât și eliminarea stoperului român. În zece, România a fost pradă ușoară pentru „Lewa“ și colegii săi.

După meci, s-a discutat mult pe marginea fazei din minutul 22. Părerile au fost împărțite, în ceea ce privește decizia arbitrului de a-l elimina pe Drăgușin. Cert e că, lăsând naționala în inferioritate numerică, fotbalistul legitimat la Fiorentina ne-a transformat în „sacul de box“ al polonezilor. Așa se și explică faptul că, în viziunea celor de la Flashscore, Drăgușin a fost cel mai slab fotbalist de pe teren. De departe!

Pentru evoluția ei catastrofală, la Varșovia, echipa României a avut media notelor de 5,6. Drăgușin a „reușit“ să fie chiar sub această medie! Pentru că Flashscore l-a notat cu... 3,5!

Aceasta a fost prima eliminare a lui Drăgușin, în cele 32 de prezențe pe care le-a adunat până acum sub tricolor. Din acest motiv, el va rata meciul România – Suedia de luni (ora 21:45) din etapa a 4-a a Ligii Națiunilor.