OPINIE Urgia după Murgia sau Pomana de la Cluj. Caramavrov disecă fazele-cheie din „U” – FCSB 0-2

Urgia după Murgia sau Pomana de la Cluj. Caramavrov disecă fazele-cheie din &bdquo;U&rdquo; &ndash; FCSB 0-2 Opinii
Florin Caramavrov
Data publicarii:
Data actualizarii:

Cam multe faze dubioase de partea clujenilor, ca să nu te gândești și la lucruri necurate.

TAGS:
FCSBU Clujalessandro murgiaDarius OlaruJonathan Cisse
Din articol

Mai întâi, Olaru e lăsat complet liber în mijlocul careului gazdelor, de unde nu prea ai cum să ratezi. Și se face 1-0.

La numai 4 minute, Murgia intră tare la Bîrligea la mijlocul terenului, complet nejustificat, și tot el lovește mingea cu pumnul, ostentativ, de parcă ar fi cerșit cartonașul galben. Pe care, logic, îl primește. Dar, după alte trei minute, și tot la mijlocul terenului, experimentatul italian de 29 de ani intră din nou aiurea, cu cotul ridicat, la Olaru, îl șterpelește pe acesta pe cap și vede al doilea „galben”, desăvârșindu-și opera.

Și ca să fie treaba lămurită repede, la 10 minute după pauză, Cisse pasează spre propriul portar fără să se informeze, de fapt o pasă de gol dată lui Olaru, iar acesta din urmă nu are cum să rateze. 2-0 și meciul e gata după trei greșeli impardonabile ale fotbaliștilor de la Cluj.

Trebuie să fii prea prost ca să nu câștigi

Ok, să nu le luăm din merite jucătorilor lui Becali, au jucat binișor față de ce am văzut în coșmarurile cu Metaloglobus sau Skendija, și în multe altele. Dar, la un asemenea nivel, când primești astfel de ajutoare, trebuie să fii prea prost ca să nu câștigi.

Clujenii, sau câțiva dintre ei, s-au discreditat în partida asta. Pot fi doar trei variante: ori sunt jucători prea slabi, și atunci n-au ce căuta la o echipă care anul trecut a fost în play-off, ori nu îi duce mintea, ori au făcut-o intenționat, și atunci ar trebui să intervină autoritățile și să investigheze.

Așadar, FCSB, ajutată evident de adversari, a reușit o victorie clară, care o duce aproape de play-off, adică de locul 6, că echipele de mai sus s-au cam distanțat (locul 5, FC Argeș, are 27 de puncte, iar FCSB, locul 9, a acumulat numai 19).

Sunt și aspecte pozitive în jocul campioanei. Cele două goluri ale lui Olaru i-ar putea da acestuia încrederea pe care o avea înaintea accidentării. Vreau să-l văd pe acesta mișcând la Basel și apoi voi putea spune că și-a revenit cu adevărat.

Ar mai fi evoluția lui Cercel, care și-a făcut treaba ca fundaș central, o improvizație în lipsa lui Dawa și a lui Mihai Popescu. Păcat că i se dă încredere doar în caz de forță majoră. Jucători precum Cercel sau Stoian trebuie ajutați, băgați mai mult în teren. Chiar sunt talentați, par băieți serioși și muncitori. Cu atât mai mult cu cât FCSB este implicată în trei competiții - campionat, Cupa României și Europa League.

În rest, o evoluție catastrofală a lui Ngezana, ca multe altele din acest sezon, și încă o lentoare în jocul lui Șut, care nu mai reușește să se apropie de forma de anul trecut.

Ca o concluzie: FCSB își revine și, dacă va mai primi câteva mici ajutoare ca la Cluj, poate ajunge lejer în play-off. Să vedem acolo cine îi mai dă avânt...

Articol recomandat de stirileprotv.ro
O familie întreagă, nenorocită de tatăl care mâna băut căruța, noaptea, de la cimitir. O fetiță de trei săptămâni a murit
O familie &icirc;ntreagă, nenorocită de tatăl care m&acirc;na băut căruța, noaptea, de la cimitir. O fetiță de trei săptăm&acirc;ni a murit
ULTIMELE STIRI
Manchester City - Bournemouth, de la 18:30, &icirc;n exclusivitate pe VOYO! &bdquo;Cetățenii&rdquo; &icirc;și pot lua revanșa pe &bdquo;Etihad&rdquo;
Manchester City - Bournemouth, de la 18:30, în exclusivitate pe VOYO! „Cetățenii” își pot lua revanșa pe „Etihad”
West Ham - Newcastle, de la 16:00, &icirc;n exclusivitate pe VOYO! Duel la discreția &bdquo;coțofenelor&rdquo; la prima vedere
West Ham - Newcastle, de la 16:00, în exclusivitate pe VOYO! Duel la discreția „coțofenelor” la prima vedere
ACUM Steaua - CSC Dumbrăvița și Concordia Chiajna - CS Dinamo!
ACUM Steaua - CSC Dumbrăvița și Concordia Chiajna - CS Dinamo!
U. Craiova - Rapid, de la 20:30! Echipe probabile + cote la pariuri pentru marcatori + Analiza lui Dan Chilom
U. Craiova - Rapid, de la 20:30! Echipe probabile + cote la pariuri pentru marcatori + Analiza lui Dan Chilom
Rom&acirc;nia - Slovacia, de la 17:30 pe Pro Arena și VOYO! Ultimul meci al tricolorilor la Trofeul Carpați
România - Slovacia, de la 17:30 pe Pro Arena și VOYO! Ultimul meci al tricolorilor la Trofeul Carpați
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Un analist olandez a dat verdictul pentru Dennis Man: &rdquo;E bine că s-a accidentat!&rdquo;

Un analist olandez a dat verdictul pentru Dennis Man: ”E bine că s-a accidentat!”

FCSB a primit o ofertă uriașă pentru Daniel B&icirc;rligea! Anunțul lui Gigi Becali: &rdquo;&Icirc;l iau pe Louis Munteanu!&rdquo;

FCSB a primit o ofertă uriașă pentru Daniel Bîrligea! Anunțul lui Gigi Becali: ”Îl iau pe Louis Munteanu!”

At&acirc;t a primit Iordănescu de la Legia! Polonezii dezvăluie cu ce s-a ales antrenorul după plecare

"Atât a primit Iordănescu de la Legia!" Polonezii dezvăluie cu ce s-a ales antrenorul după plecare

&rdquo;U&rdquo; Cluj - FCSB 0-2 | Campioana, victorie importantă &icirc;n drumul spre play-off

”U” Cluj - FCSB 0-2 | Campioana, victorie importantă în drumul spre play-off

Becali a văzut mutarea rivalei și a exclamat: Le dă clasă tuturor, e cel mai bun!

Becali a văzut mutarea rivalei și a exclamat: "Le dă clasă tuturor, e cel mai bun!"

Gigi Becali a confirmat: un fost dinamovist, director sportiv la FCSB: &rdquo;MM zice că se pricepe&rdquo;

Gigi Becali a confirmat: un fost dinamovist, director sportiv la FCSB: ”MM zice că se pricepe”



Recomandarile redactiei
Două variante pentru Gică Hagi: Asta &icirc;și dorește acum!
Două variante pentru Gică Hagi: "Asta își dorește acum!"
Pe cine aduce FCSB. L-a cucerit pe Gică Hagi și a marcat &icirc;n UCL pe Ghencea: O să ziceți că sunt nebun
Pe cine aduce FCSB. L-a cucerit pe Gică Hagi și a marcat în UCL pe Ghencea: "O să ziceți că sunt nebun"
Marele vinovat din &rdquo;U&rdquo; Cluj - FCSB: &bdquo;Să plătească!&rdquo;
Marele vinovat din ”U” Cluj - FCSB: „Să plătească!”
ACUM Steaua - CSC Dumbrăvița și Concordia Chiajna - CS Dinamo!
ACUM Steaua - CSC Dumbrăvița și Concordia Chiajna - CS Dinamo!
Simona Halep, alături de Muguruza și Sabalenka la Turneul Campioanelor! Mesajul transmis
Simona Halep, alături de Muguruza și Sabalenka la Turneul Campioanelor! Mesajul transmis
Alte subiecte de interes
Thomas Darazs, antrenorul lui LASK, debutează &icirc;n cupele europene contra lui FCSB! Ca jucător a &icirc;nfruntat două cluburi din Rom&acirc;nia
Thomas Darazs, antrenorul lui LASK, debutează în cupele europene contra lui FCSB! Ca jucător a înfruntat două cluburi din România
LASK Linz - FCSB, &icirc;n play-off-ul Europa League, de la ora 20:00, EXCLUSIV pe VOYO!
LASK Linz - FCSB, în play-off-ul Europa League, de la ora 20:00, EXCLUSIV pe VOYO!
Atacantul adus din Liga 3 de U Cluj a făcut spectacol &icirc;n amicalul de astăzi! Vestea proastă pentru Ioan Ovidiu Sabău este accidentarea unui titular
Atacantul adus din Liga 3 de U Cluj a făcut spectacol în amicalul de astăzi! Vestea proastă pentru Ioan Ovidiu Sabău este accidentarea unui titular
Tragerea la sorți pentru meciurile din play-off-ul Cupei Rom&acirc;niei s-a &icirc;ncheiat! Dinamo, cel mai greu adversar + vom avea sigur echipă din Liga 3 &icirc;n faza grupelor
Tragerea la sorți pentru meciurile din play-off-ul Cupei României s-a încheiat! Dinamo, cel mai greu adversar + vom avea sigur echipă din Liga 3 în faza grupelor
Se pregătește un puci &icirc;n Superliga! Vestiarul fierbe și &icirc;l contestă pe antrenor
Se pregătește un puci în Superliga! Vestiarul fierbe și îl contestă pe antrenor
U Cluj - Ararat-Armenia 1-2! Elevii lui Sabău, &icirc;ngenuncheați la Sibiu
U Cluj - Ararat-Armenia 1-2! Elevii lui Sabău, îngenuncheați la Sibiu
CITESTE SI
Explozie puternică urmată de incendiu &icirc;ntr-un bloc din Timișoara. Un bărbat rănit grav, zeci de persoane evacuate

stirileprotv Explozie puternică urmată de incendiu într-un bloc din Timișoara. Un bărbat rănit grav, zeci de persoane evacuate

Ioana Grama, &icirc;n ipostaze &icirc;ndrăznețe cu noul iubit. A lăsat inhibițiile deoparte și a publicat imaginile pe internet

protv Ioana Grama, în ipostaze îndrăznețe cu noul iubit. A lăsat inhibițiile deoparte și a publicat imaginile pe internet

Cinci lucruri despre salariul minim. Ce spun datele, ce e negociabil și ce e doar discurs politic

stirileprotv Cinci lucruri despre salariul minim. Ce spun datele, ce e negociabil și ce e doar discurs politic

Cele mai spectaculoase ținute de Halloween. Celebritățile au purtat costume inspirate din film și muzică | GALERIE FOTO

stirileprotv Cele mai spectaculoase ținute de Halloween. Celebritățile au purtat costume inspirate din film și muzică | GALERIE FOTO

VIDEO VOYO.RO
UFC
UFC 321: Aspinall vs Gane


00:00
UFC
UFC Fight Night: de Ridder vs Hernandez


00:00
UFC
UFC Fight Night: Oliveira vs Fiziev


00:00
UFC
UFC 320: Ankalaev vs Pereira 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Ulberg vs Reyes


00:00
UFC
UFC Fight Night: Lopes vs Silva


00:00
UFC
UFC Fight Night: Imavov vs Borralho


00:00
UEFA Europa League
Rezumat: FCSB - Aberdeen


00:00
UEFA Europa League
FCSB - Aberdeen


00:00
UFC
UFC Fight Night: Johnny Walker vs. Zhang Mingyang


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!