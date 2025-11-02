Și ca să fie treaba lămurită repede, la 10 minute după pauză, Cisse pasează spre propriul portar fără să se informeze, de fapt o pasă de gol dată lui Olaru, iar acesta din urmă nu are cum să rateze. 2-0 și meciul e gata după trei greșeli impardonabile ale fotbaliștilor de la Cluj.

La numai 4 minute, Murgia intră tare la Bîrligea la mijlocul terenului , complet nejustificat, și tot el lovește mingea cu pumnul, ostentativ, de parcă ar fi cerșit cartonașul galben. Pe care, logic, îl primește. Dar, după alte trei minute, și tot la mijlocul terenului, experimentatul italian de 29 de ani intră din nou aiurea, cu cotul ridicat, la Olaru, îl șterpelește pe acesta pe cap și vede al doilea „galben”, desăvârșindu-și opera.

Mai întâi, Olaru e lăsat complet liber în mijlocul careului gazdelor, de unde nu prea ai cum să ratezi. Și se face 1-0.

Trebuie să fii prea prost ca să nu câștigi

Ok, să nu le luăm din merite jucătorilor lui Becali, au jucat binișor față de ce am văzut în coșmarurile cu Metaloglobus sau Skendija, și în multe altele. Dar, la un asemenea nivel, când primești astfel de ajutoare, trebuie să fii prea prost ca să nu câștigi.

Clujenii, sau câțiva dintre ei, s-au discreditat în partida asta. Pot fi doar trei variante: ori sunt jucători prea slabi, și atunci n-au ce căuta la o echipă care anul trecut a fost în play-off, ori nu îi duce mintea, ori au făcut-o intenționat, și atunci ar trebui să intervină autoritățile și să investigheze.

Așadar, FCSB, ajutată evident de adversari, a reușit o victorie clară, care o duce aproape de play-off, adică de locul 6, că echipele de mai sus s-au cam distanțat (locul 5, FC Argeș, are 27 de puncte, iar FCSB, locul 9, a acumulat numai 19).

Sunt și aspecte pozitive în jocul campioanei. Cele două goluri ale lui Olaru i-ar putea da acestuia încrederea pe care o avea înaintea accidentării. Vreau să-l văd pe acesta mișcând la Basel și apoi voi putea spune că și-a revenit cu adevărat.

Ar mai fi evoluția lui Cercel, care și-a făcut treaba ca fundaș central, o improvizație în lipsa lui Dawa și a lui Mihai Popescu. Păcat că i se dă încredere doar în caz de forță majoră. Jucători precum Cercel sau Stoian trebuie ajutați, băgați mai mult în teren. Chiar sunt talentați, par băieți serioși și muncitori. Cu atât mai mult cu cât FCSB este implicată în trei competiții - campionat, Cupa României și Europa League.

În rest, o evoluție catastrofală a lui Ngezana, ca multe altele din acest sezon, și încă o lentoare în jocul lui Șut, care nu mai reușește să se apropie de forma de anul trecut.

Ca o concluzie: FCSB își revine și, dacă va mai primi câteva mici ajutoare ca la Cluj, poate ajunge lejer în play-off. Să vedem acolo cine îi mai dă avânt...

