Cele două echipe și-au dat întâlnire sâmbătă seară, de la ora 20:30, pe ”Cluj-Arena”, în etapa cu numărul 15 din sezonul regulat al Superligii României. Confruntarea a fost în format LIVE TEXT atât pe Sport.ro, cât și pe Facebook Sport.ro.
Eroare impardonabilă în ”U” Cluj - FCSB! Darius Olaru a speculat și a marcat fără emoții
În minutul 56, Jonathan CissE a trimis o pasă lentă în spate, direct în centrul apărării. Darius Olaru a profitat, i-a luat fața lui Capradossi și l-a învins fără emoții pe Lefter.
A fost al doilea gol al lui Darius Olaru, care și-a mai trecut numele pe tabela de marcaj și în prima repriză: în minutul 32 a reluat superb din centrarea lui Mihai Lixandru.
Echipele de start
- ”U” Cluj: Lefter - Mikanovic, J. Cisse, Capradossi, Chipciu (cpt.) - Murgia, Artean, Bic - Macalou, Lukic, Postolachi
Rezerve: Gertmonas, I. Chirilă - Chinteș, I. Cristea, Toșca, Miguel Silva, G. Simion, Codrea, El Sawy, Nistor, Gheorghiță, A. Trică
Antrenor: Cristiano Bergodi
- FCSB: Târnovanu - Pantea, Ngezana, Cercel, Radunovic - Lixandru, Șut - Cisotti, Fl. Tănase, Olaru (cpt.) - Bîrligea
Rezerve: Zima - Graovac, Alibec, Miculescu, Kiki, Edjouma, Politic, Toma, Oct. Popescu, Alhassan, Al. Stoian, Thiam
Antrenor: Elias Charalambous