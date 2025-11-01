FOTO Eroare impardonabilă în ”U” Cluj - FCSB! Darius Olaru a speculat și a marcat fără emoții

Eroare impardonabilă &icirc;n &rdquo;U&rdquo; Cluj - FCSB! Darius Olaru a speculat și a marcat fără emoții Superliga
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

”U” Cluj - FCSB, LIVE TEXT - AICI.

TAGS:
FCSBU ClujDarius OlaruCluj ArenaSuperliga
Din articol

Cele două echipe și-au dat întâlnire sâmbătă seară, de la ora 20:30, pe ”Cluj-Arena”, în etapa cu numărul 15 din sezonul regulat al Superligii României. Confruntarea a fost în format LIVE TEXT atât pe Sport.ro, cât și pe Facebook Sport.ro.

Eroare impardonabilă în ”U” Cluj - FCSB! Darius Olaru a speculat și a marcat fără emoții

În minutul 56, Jonathan CissE a trimis o pasă lentă în spate, direct în centrul apărării. Darius Olaru a profitat, i-a luat fața lui Capradossi și l-a învins fără emoții pe Lefter.

  • Vlcsnap 2025 11 01 21h50m45s911
×
ÎNAPOI LA ARTICOL

A fost al doilea gol al lui Darius Olaru, care și-a mai trecut numele pe tabela de marcaj și în prima repriză: în minutul 32 a reluat superb din centrarea lui Mihai Lixandru.

Echipele de start

  • ”U” Cluj: Lefter - Mikanovic, J. Cisse, Capradossi, Chipciu (cpt.) - Murgia, Artean, Bic - Macalou, Lukic, Postolachi

Rezerve: Gertmonas, I. Chirilă - Chinteș, I. Cristea, Toșca, Miguel Silva, G. Simion, Codrea, El Sawy, Nistor, Gheorghiță, A. Trică

Antrenor: Cristiano Bergodi

  • FCSB: Târnovanu - Pantea, Ngezana, Cercel, Radunovic - Lixandru, Șut - Cisotti, Fl. Tănase, Olaru (cpt.) - Bîrligea

Rezerve: Zima - Graovac, Alibec, Miculescu, Kiki, Edjouma, Politic, Toma, Oct. Popescu, Alhassan, Al. Stoian, Thiam

Antrenor: Elias Charalambous

Articol recomandat de stirileprotv.ro
O familie întreagă, nenorocită de tatăl care mâna băut căruța, noaptea, de la cimitir. O fetiță de trei săptămâni a murit
O familie &icirc;ntreagă, nenorocită de tatăl care m&acirc;na băut căruța, noaptea, de la cimitir. O fetiță de trei săptăm&acirc;ni a murit
ARTICOLE PE SUBIECT
&rdquo;U&rdquo; Cluj - FCSB 0-2 | Campioana, victorie importantă &icirc;n drumul spre play-off
”U” Cluj - FCSB 0-2 | Campioana, victorie importantă în drumul spre play-off
ULTIMELE STIRI
Darius Olaru a spus totul după ce a fost &rdquo;omul meciului&rdquo; &icirc;n U Cluj - FCSB: &rdquo;La asta ne g&acirc;ndim&rdquo;
Darius Olaru a spus totul după ce a fost ”omul meciului” în U Cluj - FCSB: ”La asta ne gândim”
Liverpool - Aston Villa 1-0, ACUM, pe VOYO | Mohamed Salah &icirc;nscrie un gol ciudat
Liverpool - Aston Villa 1-0, ACUM, pe VOYO | Mohamed Salah înscrie un gol ciudat
Auxerre - Marseille 0-1, &icirc;n exclusivitate pe VOYO | Victorii pentru PSG și Paris FC. O nouă etapă spectaculoasă &icirc;n Ligue 1
Auxerre - Marseille 0-1, în exclusivitate pe VOYO | Victorii pentru PSG și Paris FC. O nouă etapă spectaculoasă în Ligue 1
Pe ce loc a urcat FCSB &icirc;n Superliga după victoria cu &rdquo;U&rdquo; Cluj
Pe ce loc a urcat FCSB în Superliga după victoria cu ”U” Cluj
Arne Slot, &icirc;ntrebat direct: &rdquo;Negociezi un nou contract cu Liverpool?&rdquo;
Arne Slot, întrebat direct: ”Negociezi un nou contract cu Liverpool?”
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Un analist olandez a dat verdictul pentru Dennis Man: &rdquo;E bine că s-a accidentat!&rdquo;

Un analist olandez a dat verdictul pentru Dennis Man: ”E bine că s-a accidentat!”

Coman, out: antrenorul care nu-l suportă deloc i-a dat o dublă lovitură

Coman, out: antrenorul care nu-l suportă deloc i-a dat o dublă lovitură

Louis Munteanu, mitraliat după ce a plecat de la interviu: Pl&acirc;ngi unde vrei, dar nu aici!

Louis Munteanu, mitraliat după ce a plecat de la interviu: "Plângi unde vrei, dar nu aici!"

Variantă nouă de transfer pentru Denis Alibec, din iarnă: Mult mai bun acolo! Poate ăsta e locul lui

Variantă nouă de transfer pentru Denis Alibec, din iarnă: "Mult mai bun acolo! Poate ăsta e locul lui"

At&acirc;t a primit Iordănescu de la Legia! Polonezii dezvăluie cu ce s-a ales antrenorul după plecare

"Atât a primit Iordănescu de la Legia!" Polonezii dezvăluie cu ce s-a ales antrenorul după plecare

&rdquo;U&rdquo; Cluj - FCSB 0-2 | Campioana, victorie importantă &icirc;n drumul spre play-off

”U” Cluj - FCSB 0-2 | Campioana, victorie importantă în drumul spre play-off



Recomandarile redactiei
Pe ce loc a urcat FCSB &icirc;n Superliga după victoria cu &rdquo;U&rdquo; Cluj
Pe ce loc a urcat FCSB în Superliga după victoria cu ”U” Cluj
&rdquo;U&rdquo; Cluj - FCSB 0-2 | Campioana, victorie importantă &icirc;n drumul spre play-off
”U” Cluj - FCSB 0-2 | Campioana, victorie importantă în drumul spre play-off
MM Stoica dă cărțile pe față despre Alibec: C&acirc;nd a venit la noi, era conștient că B&icirc;rligea e titular
MM Stoica dă cărțile pe față despre Alibec: "Când a venit la noi, era conștient că Bîrligea e titular"
Arne Slot, &icirc;ntrebat direct: &rdquo;Negociezi un nou contract cu Liverpool?&rdquo;
Arne Slot, întrebat direct: ”Negociezi un nou contract cu Liverpool?”
Moment inedit &icirc;n Superliga la U Cluj &ndash; FCSB! Fanionul a cedat
Moment inedit în Superliga la U Cluj – FCSB! Fanionul a cedat
Alte subiecte de interes
Thomas Darazs, antrenorul lui LASK, debutează &icirc;n cupele europene contra lui FCSB! Ca jucător a &icirc;nfruntat două cluburi din Rom&acirc;nia
Thomas Darazs, antrenorul lui LASK, debutează în cupele europene contra lui FCSB! Ca jucător a înfruntat două cluburi din România
LASK Linz - FCSB, &icirc;n play-off-ul Europa League, de la ora 20:00, EXCLUSIV pe VOYO!
LASK Linz - FCSB, în play-off-ul Europa League, de la ora 20:00, EXCLUSIV pe VOYO!
Atacantul adus din Liga 3 de U Cluj a făcut spectacol &icirc;n amicalul de astăzi! Vestea proastă pentru Ioan Ovidiu Sabău este accidentarea unui titular
Atacantul adus din Liga 3 de U Cluj a făcut spectacol în amicalul de astăzi! Vestea proastă pentru Ioan Ovidiu Sabău este accidentarea unui titular
Tragerea la sorți pentru meciurile din play-off-ul Cupei Rom&acirc;niei s-a &icirc;ncheiat! Dinamo, cel mai greu adversar + vom avea sigur echipă din Liga 3 &icirc;n faza grupelor
Tragerea la sorți pentru meciurile din play-off-ul Cupei României s-a încheiat! Dinamo, cel mai greu adversar + vom avea sigur echipă din Liga 3 în faza grupelor
Austriecii au numit cei mai periculoși jucători din lotul campioanei Rom&acirc;niei. LASK Linz - FCSB, exclusiv pe VOYO, joi, ora 20:00
Austriecii au numit cei mai periculoși jucători din lotul campioanei României. LASK Linz - FCSB, exclusiv pe VOYO, joi, ora 20:00
Mihai Stoica, reacție dură după cartonașul roșu &icirc;ncasat de Olaru &icirc;n FCSB - Poli Iași. Vii să arăți cu degetul!?
Mihai Stoica, reacție dură după cartonașul roșu încasat de Olaru în FCSB - Poli Iași. "Vii să arăți cu degetul!?"
CITESTE SI
Explozie puternică urmată de incendiu &icirc;ntr-un bloc din Timișoara. Un bărbat rănit grav, zeci de persoane evacuate

stirileprotv Explozie puternică urmată de incendiu într-un bloc din Timișoara. Un bărbat rănit grav, zeci de persoane evacuate

Ioana Grama, &icirc;n ipostaze &icirc;ndrăznețe cu noul iubit. A lăsat inhibițiile deoparte și a publicat imaginile pe internet

protv Ioana Grama, în ipostaze îndrăznețe cu noul iubit. A lăsat inhibițiile deoparte și a publicat imaginile pe internet

Cinci lucruri despre salariul minim. Ce spun datele, ce e negociabil și ce e doar discurs politic

stirileprotv Cinci lucruri despre salariul minim. Ce spun datele, ce e negociabil și ce e doar discurs politic

Cele mai spectaculoase ținute de Halloween. Celebritățile au purtat costume inspirate din film și muzică | GALERIE FOTO

stirileprotv Cele mai spectaculoase ținute de Halloween. Celebritățile au purtat costume inspirate din film și muzică | GALERIE FOTO

VIDEO VOYO.RO
UFC
(RO) UFC Fight Night: Garcia vs Onama


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Garcia vs Onama


00:00
UFC
UFC 321: Aspinall vs Gane


00:00
UFC
UFC Fight Night: de Ridder vs Hernandez


00:00
UFC
UFC Fight Night: Oliveira vs Fiziev


00:00
UFC
UFC 320: Ankalaev vs Pereira 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Ulberg vs Reyes


00:00
UFC
UFC Fight Night: Lopes vs Silva


00:00
UFC
UFC Fight Night: Imavov vs Borralho


00:00
UEFA Europa League
Rezumat: FCSB - Aberdeen


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!