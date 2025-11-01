Cele două echipe și-au dat întâlnire sâmbătă seară, de la ora 20:30, pe ”Cluj-Arena”, în etapa cu numărul 15 din sezonul regulat al Superligii României. Confruntarea a fost în format LIVE TEXT atât pe Sport.ro, cât și pe Facebook Sport.ro.



Eroare impardonabilă în ”U” Cluj - FCSB! Darius Olaru a speculat și a marcat fără emoții



În minutul 56, Jonathan CissE a trimis o pasă lentă în spate, direct în centrul apărării. Darius Olaru a profitat, i-a luat fața lui Capradossi și l-a învins fără emoții pe Lefter.

