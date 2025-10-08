După ce U Cluj a pierdut în fața celor de la Csikszereda Miercurea Ciuc, scor 1-2, Ioan Ovidiu Sabău, a anunțat că își dorește să discute cu cei din conducerea clubului în legătură cu rezilierea contractului său.

Jucătorii lui U Cluj, nemulțumiți de Ioan Ovidiu Sabău

În cele din urmă șefii de la U Cluj au reușit să îl convingă pe tehnician să renunțe la această decizie și să își continue mandatul pe banca ”Șepcilor Roșii”, însă rămâne de văzut cât de lungă va mai fi șederea fostului mijlocaș al ”Generației de Aur”.

Conform Iamsport, Sabău ar fi avut un conflict cu italianul Alessandro Murgia, lucru negat, însă, de antrenor. Italianul ar fi fost nemulțumit de faptul că antrenorul nu îl folosește mai mult, în timp ce Sabău i-ar fi reproșat fotbalistului că nu stă bine din punct de vedere fizic.

Și Dino Mikanovic ar avea lucruri de reproșat la adresa lui Sabău. Mai mult, croatul ar fi avut un conflict verbal cu secundul lui Sabău, Sandu Tăbârcă.

Sursa citată susține că mai mulți jucători sunt nemulțumiți de faptul că Ioan Ovidiu Sabău este mult prea autoritar și nu ține cont de sugestiile lor, motiv pentru care, pe fondul acestor tensiuni din vestiar, nu ar fi exclus un ”puci”.

