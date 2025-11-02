Darius Olaru a deschis scorul în minutul 32, iar la scurtă distanță au apărut cele două cartonașe galbene încasate de Alessandro Murgia. Mijlocașul italian a fost avertizat prima dată pentru proteste, iar la trei minute distanță a comis un fault asupra lui Olaru sancționat de arbitrajul Cojocaru.

Cristiano Bergodi, după U Cluj - FCSB 0-2: "O neglijență a lui Murgia. Putea să stea mai liniștit"



În inferioritate numerică, U Cluj nu a mai contat în atac, iar Olaru a făcut dubla în repriza secundă, după o gafă a lui Cisse.



Întrebat dacă este supărat pe Murgia pentru eliminare sau pe arbitrul Cojocaru, Cristiano Bergodi nu a căutat vreun vinovat, însă antrenorul lui U Cluj a recunoscut că a fost vorba de o neglijență în cazul italianului.



"Eu nu acuz pe nimeni. Am văzut ceea ce s-a întâmplat. Nu vorbesc nici de arbitru, nici de Murgia. Voi vorbi în vestiar cu jucătorii mei. Am văzut că a fost o neglijență, dar se poate spune și că al doilea fault nu a fost atât de evident. Oricum, a fost o neglijență acolo. Dacă ai galben, e mai bine să stai liniștit", a spus Bergodi, la conferința de presă.



Întrebat dacă Olaru a fost "puțin șmecher" la căderea de la al doilea galben văzut de Murgia, Bergodi a răspuns: "Nu mă interesează comportamentul adversarilor. Jucătorii mei trebuie să știe că adversarii pot simula și nu ar fi trebuit să intre atât de decis. Murgia putea să stea mai liniștit acolo și cred că am fi putut face un meci important. Eu cred că noi am avut situațiile mai importante în primele 30 de minute, până la golul lui Olaru. După, a trebuit să jucăm 10 contra 11. S-a stricat un meci, e păcat, dar mergem înainte".

